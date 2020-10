Liceo, ecco i primi tamponi. Dal “primo” caso lo 2 positivi!

Iniziano ad arrivare i risultati dei primi tamponi eseguiti agli studenti del Liceo di Ischia dove, lo abbiamo scritto nei giorni scorsi, si sono registrati 2 diversi casi di positività al Covid-19.

Dall’analisi dei tamponi della primo caso, sono emersi solo 2 studenti positivi. Una limitazione, certa, del contagio che fa ben sperare. L’ASL sta provvedendo, come da protocollo, alla nuova mappatura dei contatti stretti.

In ogni caso è sempre alta l’attenzione per il mondo scuola. Dopo Liceo e Mattei, infatti, anche per alcuni studenti del Cristofaro Mennella stati richiesti gli accertamenti e le verifiche in merito al possibile contagio.