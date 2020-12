Liceo Classico-Scientifico di Ischia “Pietro Greco”. Perché non sia dimenticata la nostra proposta

Gianni Vuoso | La proposta avanzata, giorni fa, da il dispari, di intestare il Liceo di Ischia al buon nome di Pietro Greco non può essere letta in modo superficiale, né perfino dimenticata. Ha un’importanza notevole.

Pietro è stato salutato da autorevoli personaggi del mondo della scienza, del giornalismo, della cultura. Le sue opere sono delle pietre miliari nel campo della ricerca e dell’editoria scientifica, rappresentano un patrimonio di inestimabile valore culturale, una ricchezza che fa onore al mondo della scienza e, ci sia permesso, all’isola d’Ischia. Opportunamente, il nostro giornale, in occasione della scomparsa di Pietro Greco, ha titolato una bellissima prima pagina “E’ stato un onore”. E proprio perché abbiamo avuto l’onore di avere Pietro come nostro concittadino, figlio di questa terra, non possiamo fare a meno di lasciare ai nostri giovani, ai nostri posteri, l’occasione per ricordare una figura del genere. E l’occasione migliore è appunto quella di intitolare una scuola al suo nome.

Da anni, si discute dell’opportunità di cambiare il nome ad una delle due scuole, la Media “G. Scotti” e il Liceo “G. Scotti”. Oltre venti anni fa, mi sia permesso questo ricordo personale, ero Presidente del Consiglio di istituto del Liceo e nel contempo, ricoprivo la carica di Presidente del 24 Distretto Scolastico. Colsi l’occasione per proporre il cambio ad una delle due scuole, anche per evitare la confusione che spesso si creava nell’invio della posta, che puntualmente, sbagliava destinatario. Pur conservando intatta la stima e il rispetto per un personaggio come mons. Giovanni Scotti, cercai di porre l’attenzione sulla necessità di cambiare intestazione al Liceo. La reazione della prof.ssa Franca Di Meglio fu molto forte. Suonò come un’offesa alla famiglia, che aveva legami di parentela con il prelato in questione. E la mia sollecitazione fu messa da parte per non inasprire i rapporti proprio con la vicepreside del Liceo. Purtroppo, nonostante i ruoli e il livello culturale, prevalse la partigianeria familiare.

Ora, a distanza di oltre vent’anni, poco tempo fa, è emersa la stessa esigenza, Dirigente il prof. Gianpiero Calise. E’ stato avanzato qualche nome illustre per dare una degna intitolazione al Liceo, ma ancora una volta, non se ne è fatto nulla.

Ora siamo di fronte ad un personaggio che merita un rispetto immenso: ha un peso enorme in vari campi, è figlio di quest’isola, merita di essere ricordato. La proposta va rinnovata. Il Consiglio di istituto del Liceo ha il dovere di predisporre la procedura necessaria. Se ha bisogno del supporto della popolazione isolana e non solo, ci daremo da fare per garantirla agli organi preposti, ove se ne ravvisasse (inutilmente) la necessità.

Alla Dirigente Barbieri ed al Presidente del Consiglio d’Istituto del Classico, indirizziamo questo breve scritto. Nel contempo, sollecitiamo anche il sindaco d’Ischia ad attivarsi per condividere la proposta, ma siamo dell’idea che una iniziativa analoga debba essere sottoscritta dagli stessi sindaci dei sei Comuni, perché Pietro Greco è figlio di quest’isola, è una ricchezza di questo mondo.