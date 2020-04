Licenza di infettare. GiBì, urla porti chiusi ma poi firma decine di ordinanze eludi controlli

Ida Trofa | E già! E’ bastato informarsi meglio per scoprire tutto lo squallore e lo schifo che c’è. Per gettare giù il velo sul giro di autorizzazioni in deroga ai divieti e di libera circolazione imposti dalla emergenza Coronavirus. Pensare che l’obbiettivo dichiarato è quello di limitare il contagio e fermare i contatti di potenziali untori provenienti dalle parti più disparate del paese.

Casamicciola Terme, come sempre, si pone come patria di ogni obbrobrio amministrativo. Per non dire altro. Soprattutto è il fulcro di gravi illeciti che, se provati, testimonierebbero di gravissime reati in materia di pubblica amministrazione, falsi in atti pubblici e, addirittura, manomissione dei pubblici protocolli. E non sarebbe la prima volta.

Bisognava fare chiarezza su un giro di sbarchi e autorizzazioni a raggiungere l’isola in favore di cittadini residenti altrove, di indigeni autorizzati a girovagare per l’isola, nonostante la quarantena nazionale!

Sono a decine e, a breve, saranno molte di più, le autorizzazioni in deroga concesse dagli inquilini del Capricho in dispregio dello stop alla libera circolazione emanata dal governo Centrale, rilanciato e inasprito dalla Regione Campania in ossequio all’emergenza Coronavirus in atto.

Ordinanze e disposizioni restrittive cristallizzate dai diktat della Prefettura di Napoli.

Imposizioni che i comuni isolani e, dunque Casamicciola Terme, hanno ufficialmente fatto proprie. Questo salvo poi favorire provvedimenti ad hoc per i fortunati destinatari dell’ultima trovata sindacale: “L’autorizzazione in deroga alla libera circolazione in vigenza dell’Emergenza Covid-19”.

Permessi i cui destinatari, non sono certo i comuni mortali, quanto piuttosto i fortunati esponenti del cerchio magico di GiBì Castagna.

Il giro è lo stesso messo su con l’assurdo teatrino della “Zona Rossa del Terremoto” dove i parenti dell’assessore di maggioranza hanno realizzato un edifico ex novo!

Il giro è lo stesso delle deroghe e delle autorizzazione per aggirare il divieto di sbarco estivo sull’isola d’Ischia.

Così, dopo il permesso di sbarco e dopo il permesso di pass per la zona rossa del sisma, arrivano anche i pass del Coronavirus per girare in lungo in largo senza temere il magico della giustizia del prefetto Marco Valentini o il lanciafiamme del governatore Vincenzo De Luca.

Castagna dà “libero accesso” ai possibili untori. Basta essere suoi amici! Altro che “puri e duri” del lockdown.

Anzi, Castagna fa di più, delegittimando con un atto palesemente falso, il lavoro del suo comando vigili, le informative e le segnalazioni del capo della sia Polizia Municipale Giovanni Mattera. Andiamo con ordine.

Siamo venuti in possesso, al momento, di 10 autorizzazioni, tutte scritte più o meno sullo tesso tenore. Tra queste pensate un po’ c’è anche quella del medico di Termoli sbarcato a Casamicciola Terme il 15 aprile 2020. L’autorizzazione è del 16 aprile, inviata a tutti gli organismi istituzionali e le forze di polizia il giorno dopo lo sbarco e la contestazione delle infrazioni rilevate. Così, repentina e consequenziale, che neppure l’interessata ne era stata edotta. Il 15 aprile prima all’imbarco e poi allo sbarco portuale, per fornire prova del suo “libero passaggio” alla Guardia di Finanza di Napoli e poi al locale comando vigili.

Insomma, ci si muove con licenza di infettare! Chi avrà mentito in questo assurdo teatrino? Agli inquirenti l’arduo compito di fare luce su questo giro di autorizzazioni in deroga.

Con Licenza di infettare. L’autorizzazione in deroga

Siamo in grado di riportare integralmente il testo di diverse autorizzazioni in deroga firmate dal sindaco Giovan Battista Castagna. Tra queste, manco a farlo apposta, riportiamo l’autorizzazione relativa al caso “Termoli”. Un documento affisso al portone di un centro con attività non meglio precisate di Casamicciola Terme. Siamo al civico 9 di Via Salvatore Girardi. Il testo integrale della nota al Prot. n. 3859 del 16.04.2020 è stato trasmesso a mezzo pec all’Unità di Crisi Protezione Civile Regione Campania, al Prefetto di Napoli; ai Carabinieri di Ischia Comando; alla Polizia di Stato; alla Guardia di Finanza; alla Capitaneria di Porto di Ischia; alla Polizia Locale dei diversi comuni isolani.

L’oggetto è lapalissiano: “Autorizzazione XXX – Ordinanza Sindacale n.96 del 13.04.2020“.

Ecco quanto firma il Primo Cittadino di Casamicciola: “Vista l’Ordinanza Sindacale n. 96 del 13.04.2020 con la quale sono state confermate tutte le ordinanze sindacali precedentemente emesse sulle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019; Preso atto della mail pervenuta all’indirizzo coc.casamicciolaterme@gmail.com, con la quale il XXX è […omissis NDR] residente in, contatto telefonico, in qualità di dottoressa chiede autorizzazione per effettuare visite mediche improcrastinabili nello studio sito in via Salvatore Girardi n 9 in Casamicciola Terme. Si autorizza la dott.ssa, come generalizzata, a recarsi per le motivazioni lavorative sopra esposte, presso lo studio in via Salvatore Girardi n.9, sul territorio comunale. Casamicciola Terme, 16 aprile 2020. f.to digitalmente IL SINDACO Ing. Giovan Battista Castagna“.

In dispregio delle norma

Tanti dubbi nel merito. Ad esempio, in vigenza delle ordinanze regionali e dei divieti nazionali, come fa il Centro di via Salvatore Girardi ad essere operativo? Il Centro è autorizzato a funzionare? Il centro funziona come polo medico? E’autorizzato dal’ASL? Che validità hanno le autorizzazioni in deroga firmate a Casamicciola?

Tutte questioni in chiaro scuro sulle quali sarebbe opportuno fare chiarezza. C’è in ballo la salute pubblica.

Lo ha dichiarato più volte lo stesso sindaco che pubblicamente si era detto intransigente sui passaggi a Casamicciola. Salvo poi scoprire che erano tutte chiacchiere e propaganda per mettere sù il solito giro. Un giro più “infettivo” degli altri permessi in deroga locali.