Liccardo resta in carcere. La vera notizia, però, è la scoperta del metodo di occultamento della droga

La vera notizia della brillante operazione della Polizia di Ischia, coordinata al vicequestore Ciro Re, non è tanto l’arresto del 51enne di Serrara Fontana e della grande quantità di sostanza stupefacente bensì l’aver scoperto il sistema di occultamento della droga. Una vera e propria scoperta che, da oggi in avanti, permetterà alla lotta contro lo spaccio di sostanze di avere un’arma in più. Di conoscere un altro dei modi con cui la malavita trasporta e traffica la cocaina, la marijuana e l’hashish che sia.

E’ questo l’aspetto più importante dell’operazione “Isolotto” è proprio quella dei contenitori dal doppio uso: una semplice lattina di birra o di cola con il top svitabile e una bottiglia di Pepsi Cola svitabile. Entrambi i contenitori con tanto di luiquido da bere e con un cilindro in cui nascondere la sostanza stupefacente.

La lattina ha la parte superiore, quella dove c’è la solita linguetta, svitabile. La bottiglia, invece, nasconde dietro l’etichetta la possibilità di smontare la bottiglia in tre parti e accedere al cilindro con la droga.

Un sistema ingegnoso scoperto ad Ischia e che andrà ad integrare il “manuale dello spacciatore” e formare gli agenti di polizia addetti ai controlli. Un altro colpo, per quanto possibile, al sistema dello spaccio non solo dell’accusa rivolta a Umberto Liccardo, l’uomo arrestato, ma a quanti altri ci proveranno.

ARRESTO CONVALIDATO. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta domenica mattina presso il Carcere di Poggioreale, il GIP, la dott.ss Sarno, ha convalidato l’arresto in carcere anche dopo che il Liccardo si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia.

Sotto l’aspetto prettamente legale, tuttavia, va evidenziato che in questa fase delle indagini a Liccardo sono contestati i reati relativi alla detenzione di sostanze stupefacenti, leggere e pesanti e, in relazione all’ingente quantitativo anche la rispettiva aggravante che potrebbe portare ad un aumento della pena da un 1/3 fino alla metà. Una pena importante che parte da un minimo di 6 anni. L’accusa di ricettazione, evidentemente, gli sarà contestata alla chiusura delle indagini perché la stessa non prevede l’arresto.