Libri scolastici: pubblicato l’avviso per il contributo sull’acquisto

Sul sito del Comune d’Ischia (www.comuneischia.it) è possibile scaricare la domanda per richiedere il contributo per l’acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di I e II grado aventi sede nel territorio del Comune d’Ischia per l’anno scolastico 2020 – 2021. I Comuni ammettono al beneficio coloro che presentino un valore dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2020 rientrante in due fasce: fascia 1 ISEE da 0 A 10.633, 00 euro e fascia 2 ISEE da 10.633,01 a 13.300,00 euro.

L’istanza per l’erogazione del contributo potrà essere presentata esclusivamente dai genitori o da altri soggetti che rappresentano il minore, oppure dallo stesso studente se maggiorenne.

Completa della relativa documentazione e recante l’indicazione delle coordinate bancarie per l’accreditamento del contributo, la domanda dovrà essere presentata unicamente presso la scuola dove l’alunno è iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 entro e non oltre il 18 settembre 2020 pena l’esclusione. Sarà poi compito della scuola trasmetterle al protocollo del Comune di Ischia entro e non oltre il 25 settembre 2020. L’Ufficio Scuola del Comune formulerà, poi, la graduatoria degli aventi di diritto e degli esclusi. Per maggiori informazioni consultare www.comuneischia.it.