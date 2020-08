Libri di testo a Lacco Ameno, le modalità per accedere

Si rende noto che con determina della Resp.le del Settore Affari Generali n. 132 del 10.8.2020 (Reg. Gen. n. 494/2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico ( pdfallegato 1 (233 KB) ) in cui è definita la procedura per la concessione di contributi a parziale rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo da parte degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio del Comune di Lacco Ameno e lo schema di domanda ( documentallegato 2 (56 KB) ) con relativi allegati.

DESTINATARI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE.

Sono destinatari dell’intervento gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel Comune di Lacco Ameno e le cui famiglie di appartenenza presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 in corso di validità rientrante nelle seguenti due fasce:

FASCIA 1: ISEE DA € 0 AD € 10.633,01

FASCIA 2: ISEE DA € 10.633,01 AD € 13.300,00;

Qualora il reddito ISEE fosse zero dovrà essere presentata apposita autocertificazione delle fonti e dei mezzi di sostentamento e la loro quantificazione.

Per essere ammesso al beneficio il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sull’alunno o in alternativa, rappresentante legale o l’alunno stesso se maggiorenne) dovrà compilare un’apposita domanda, predisposta dall’Ufficio scrivente, da ritirare presso le scuole statati di riferimento frequentate nell’ a.s. 2020/21 o scaricabile dal sito www.comunelaccoameno.it,( documentmodello di domanda (56 KB) ) completa di:

attestazione ISEE 2020 (Scadenza 15/01/2021); eventuale autocertificazione integrativa delle fonti e mezzi di sostentamento e loro qualificazione; fotocopia del documento d’identità del richiedente.