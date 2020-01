LIBIA, GUERINI “MASSIMA SICUREZZA PER TUTTI I NOSTRI MILITARI”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo oltre seimila militari italiani impegnati in tante missioni internazionali e guardiamo con attenzione alle loro condizioni sicurezza, che sono state tutte elevate. In Libia abbiamo un nostro contingente a Misurata che sta facendo un lavoro dentro l’ospedale militare che è gestito dagli italiani. Anche lì il lavoro si svolge in condizioni di sicurezza. Seguiamo con attenzione giorno per giorno, ora per ora, ciò che si determina in quella regione, che è attraversata da un conflitto importante e che deve vedere da parte nostra massima attenzione per la sicurezza dei nostri soldati”. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

Sul fronte iracheno “siamo impegnati in un’attività di allentamento della tensione. L’Italia ha tenuto questa posizione con tutti gli interlocutori ed è stato uno dei temi oggetto del mio confronto con il ministro della Difesa irachena, al quale ho chiesto le sua valutazione in ordine alla situazione in Iraq e ho detto che il nostro impegno passa attraverso la priorità della sicurezza dei nostri militari e dei nostri contingenti”, ha spiegato Guerini.

(ITALPRESS).