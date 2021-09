Libia, Ghribi a Dbeibeh “Gruppo San Donato pronto a offrire supporto”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Il presidente di Gksd e vice presidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi, ha incontrato a Cernobbio il Primo ministro libico Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh a margine del Forum The European House Ambrosetti.

Sul tavolo il futuro della Libia e il suo percorso verso la democrazia. “La Libia è un grande Paese e la sua ricostruzione ha la necessità di un sistema sanitario e di strutture ospedaliere adeguate ai bisogni del popolo libico”, ha dichiarato Ghribi al termine dell’incontro. “Il Gruppo San Donato – sottolinea – è impegnato in questa direzione ed è pronto ad offrire tutto il supporto e la cooperazione necessaria. Il primo passo sarà l’assistenza per un gruppo di bambini che necessitano di cure oncologiche. Una delegazione del GSD si recherà presto in Libia per valutare sul campo tutte le possibili forme di cooperazione”.

