LIBIA, CONTE “PUNTARE A UN CESSATE IL FUOCO DURATURO”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Sarebbe un successo “se uscissimo dalla Conferenza di Berlino con un cessate il fuoco duraturo, non momentaneo, e se si avviasse un percorso politico”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine della sua visita ad Algeri, parlando della Libia.

“Algeria e Italia su dossier libico hanno un approccio e una visione molto simili – ha spiegato Conte -. L’opzione militare potrà solo arricchire la Libia di armi e combattenti, allontanando ancora di più la prospettiva di benessere per il popolo libico. La posizione italiana è sempre stata fin dall’inizio che senza la partecipazione degli attori libici una conferenza internazionale sarebbe compromessa. Non è accettabile che si discuta del futuro della Libia senza i libici, per quanto la comunità libica sia al momento molto divisa”.

(ITALPRESS).