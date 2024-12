Libero il 27 enne arrestato dai Carabinieri, “custodiva solo l’hashish”

Ieri mattina, nel carcere di Poggioreale, si è tenuta l’udienza di convalida del giovane 27enne arrestato dai Carabinieri di Forio per detenzione ai fini di spaccio di circa 270 gr di hashish, insieme con i due minorenni trovati in possesso di 12 dosi di cocaina. Il Gip, in seguito all’udienza, ne ha disposto la scarcerazione immediata.

Il giovane ha riferito al giudice Vinciguerra, dinanzi al quale si è svolto l’interrogatorio, di aver commesso una leggerezza, accettando di custodire per conto di altri due panetti di hashish. Ha riconosciuto il proprio errore, precisando tuttavia di non fare uso di stupefacenti e di non essere coinvolto in nessuna attività di spaccio. La difesa, costituita dagli avvocati Cristiano Rossetti e Raffaella Di Meglio ha convito il giudice della insussistenza delle esigenze per applicare nei confronti del giovane la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico richiesta dal PM, optando per la più blanda misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante l’interrogatorio, seguito dall’avv. Rossetti, il giovane ha reso una testimonianza diretta che ha spinto il giudice a non ravvisare l’aggravante che gli era stato contestato e che rendeva l’accusa ben più pesante, ovvero l’essersi avvalso di minorenni per commettere il reato. Anzi, è stato dimostrato che è stato addirittura il contrario. In considerazione dell’incesuratezza del giovane e della sua personalità non sono pertanto state le gravi ravvisate le gravi esigenze cautelari che lo avevano condotto in carcere.

Questa parte della vicenda, tuttavia, getta una luce ancora più allarmante rispetto al fenomeno di spaccio sulla nostra isola che vede coinvolti sempre più minorenni che, tra le altre cose, si dimostrano molto oculati nella gestione dei loro traffici, sia nel coinvolgimento di insospetatabili, sia utilizzando le più moderne forme di comunicazione on line per procedere agli acquisti. L’uso del dark web, infatti, non è una novità, anzi, trova sempre di più conferma durante le indagini.