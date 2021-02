LIBERA, banchetti in piazza per il nuovo tesseramento

- Advertisement -

Sole e Vento… Cuore e Vento, domenica 14 febbraio a Ischia Ponte ha avuto luogo l’inaugurazione del Tesseramento a LIBERA, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie a cura del Presidio di Ischia e Procida “Gaetano Montanino”.

Il Tesseramento prosegue con altri appuntamenti anche sull’Isola di Procida.

“E’ tempo di stare insieme, di vivere fino in fondo la nostra idea di cittadinanza cioè essere promotori e insieme custodi del bene comune – scrivono gli organizzatori – Mettere radici e coltivare i nostri fiori per sviluppare quel sentimento di giustizia: un’empatia che ci faccia sentire sulla nostra pelle le ferite degli altri; un senso intimo di ribellione per le tante ingiustizie nel mondo e il desiderio d’impegnarci per denunciarle e contrastarle. Insieme per costruire contesti di bellezza, di passione civile e di libertà. Insieme per vivere un futuro davvero nuovo, fatto di fiori e di radici. Diventa socio di Libera e accompagnaci per tutto il 2021!”

Le modalità di adesione sono varie a seconda dell’età e la validità della tessera è di 1 anno, da gennaio a dicembre 2021.

Nello specifico vi sono tre fasce:Socio giovane (fino a 25 anni) con la rivista Lavialibera (6 numeri in formato pdf): 5 euro; Socio ordinario (dai 26 in su) con la rivista Lavialibera (6 numeri in formato pdf): 15 euro; Socio sostenitore con la rivista Lavialibera (6 numeri in formato pdf e cartaceo): 30 euro.