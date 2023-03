“Libera”: 100 passi verso il 21 marzo. Doppio incontro ad Ischia

L’ordinanza sindacale vieta in diverse zone l’installazione degli apparecchi per la vendita di prodotti alimentari e non. Una iniziativa volta a tutelare il decoro e le caratteristiche ambientali e architettoniche del centro e di altre aree di interesse, ma anche a prevenire problemi di ordine pubblico. Sull’intero territorio divieto nelle ore notturne: i distributori potranno funzionare esclusivamente dalle 7.00 alle 21.00