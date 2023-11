L’I.P. Telese di Ischia premiato da Eduscopio tra le eccellenze della scuola campana

Il nostro Istituto Professionale V. Telese é stato collocato, da Eduscopio, al secondo posto per quanto riguarda la coerenza tra lavoro e titolo di studio e all’ottavo posto come tasso di occupabilità nel settore professionale di riferimento nella classifica stilata con le scuole dell’intera provincia di Napoli.

Un ottimo posizionamento nella top ten delle scuole napoletane, che premia la professionalità dell’istituto guidato dal D.S. Sironi, scuola che annovera, tra i suoi allievi, vere e proprie eccellenze del settore alberghiero e della ristorazione.

Eduscopio, lo ricordiamo, è diventato in questi anni un riferimento per le famiglie e per le stesse scuole come dimostrano gli oltre 2,8 milioni di utenti unici che hanno a oggi visitato il portale, con 13,3 milioni di pagine consultate.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20) in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.