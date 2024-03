L’EVI tra tempo perso a Casamicciola e le bugie sulla condotta di Sant’Angelo

C’è un dato chiaro: l’EVI è sempre di più il primo nemico che i cittadini dell’isola d’Ischia si trovano ad affrontare. Un nemico in casa, un fuoco amico che ci vede costretti a tenere il mare di Sant’Angelo sporco e Via De Rivaz chiusa per mesi. E ci limitiamo solo a questi due temi senza affrontare tutti gli altri che, al momento, appaiono secondari.

Partiamo da Casamicciola.

Casamicciola torna è tornata vivere l’incubo di Via De Rivaz per l’ennesimo crollo. Una strada martoriata da sempre e che riesce ad essere un danno per i casamicciolesi senza contare terremoti e frane. Un disastro coperto dai basoli che continua ad essere un guaio a cadenza programmata.

Il 28 dicembre 2023, il comune di Casamicciola, evidenzia al Commissario Legnini l’urgenza di intervenire al fine di ripristinare l’impianto fognario di via De Rivaz, danneggiato dall’evento sismico del 21 agosto 2017 e ulteriormente compromesso dagli eventi franosi del novembre 2022. Una nota che, tuttavia, non tiene conto dei danni già noti sulla stressa strada.

Il 13 febbraio 2024 (contate voi i giorni) lo stesso Comune di Casamicciola Terme riscrive un’altra volta al commissario ed evidenzia “il perdurare dello stato di inattività per l’esecuzione delle opere relative all’intervento di ripristino del sistema fognario di via De Rivaz, che rivestono carattere di estrema urgenza in considerazione della chiusura della strada” e, nell’occasione, “chiedeva la sostituzione del Soggetto attuatore trasferendolo allo stesso Comune, al fine di poter eseguire il predetto intervento con estrema urgenza”.

Lo stesso giorno Legnini scrive all’EVI, identificato come soggetto attuatore e, dopo sei giorni arriva la risposta: “l’EVI S.p.A. comunicava la rimessione dell’incarico di Soggetto attuatore, in forza dell’impossibilità a procedere sulla base delle stringenti tempistiche imposte dalla situazione contingente”.

53 giorni di attesa per i cittadini di Casamicciola nonostante l’”Intervento di ripristino del sistema fognario di via De Rivaz”, pari a euro 545.095,20, fosse previsto al comma 1, articolo 5 dell’Ordinanza Speciale n. 7 del 29 dicembre 2023! Una vera e propria follia a danno dei casamicciolesi.

Basta questo per far capire ai lettori che il carrozzone politico di Via Leonardo Mazzella non riesce a dare risposte serie alla nostra comunità e che serve, ora più che prima, solo ad oleare sistemi poco lineari e favorire pratiche ai danni della comunità.

Danni economici come vedremo tra poco e danni reali, come tenere una strada chiusa per 53 giorni senza fare nulla e, soprattutto, senza avvisare chi di dovere della propria incapacità ad operare. Ma andiamo oltre perché il grosso del ridicolo viene tra poco.

Un ridicolo che collega il Comune di Casamicciola con la condotta rotta di Sant’Angelo a Serrara Fontana.

Facciamo un piccolo recap. A Sant’Angelo, da anni, come si sa, la condotta del depuratore “Sotto la torre” è un colabrodo. A prelievi programmati, quasi con puntualità, dall’Arpac arrivano le segnalazioni di inquinamento e scatta il famoso divieto di balneazione. Una storia vecchia e che vede coinvolti il Comune di Serrara Fontana, il comune di Barano di riflesso e in questo caso anche il comune di Casamicciola Terme o, almeno, il suo componente del Consiglio di Amministrazione.

Il 9 gennaio scorso, nel merito della questione condotta, Irene Iacono firma un’ordinanza contigibile e urgente indirizzata all’EVI nella quale si prende atto che “la condotta sottomarina di Sant’Angelo parte dall’istmo attraversando la spiaggia e le acque di balneazione lato ponente, per cui le continue rotture della condotta nell’area, possono provocare, specialmente durante la stagione turistica, dove il grado di affollamento delle acque di balneazione è altissimo, gravi pericoli per la salute pubblica; il divieto di balneazione conseguente alle ripetute rotture della condotta sottomarina provoca inoltre ingenti danni economici alle attività balneari e ricettive nonché all’immagine di questo Ente, attesa la fama internazionale di cui gode la località di Sant’Angelo”

L’ordinanza del sindaco di Serrara Fontana, tra le altre cose, inoltre, rimarca che “l’intervento di sostituzione della condotta rientra nella competenza di EVI Spa per quanto previsto all’art. 4 dello statuto” e che sussistono «i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente e di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione». Il tutto sorretto da un concetto ben chiaro, ovvero l’attualità del pericolo e l’urgenza, «in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento».

Trascorrono due mesi (siamo al 13 marzo) e l’EVI dirama un comunicato stampa con tanto di bugia del presidente Mario Basentini.

Leggiamolo insieme: “Questa mattina (13 marzo) il dirigente dell’Area Tecnica dell’EVI spa, ing. Franco Trani, si è incontrato con responsabili e tecnici di alcune ditte di lavori subacquei, allo scopo di pianificare l’intervento di sostituzione dei primi duecento metri della condotta fognaria sottomarina di S. Angelo. Il tratto in questione, infatti, versa in condizioni di deterioramento e può provocare fenomeni di inquinamento marino, sebbene lievi. I lavori inizieranno una volta acquisite tutte le autorizzazioni necessarie e saranno completati compatibilmente con l’inizio della stagione balneare. La condotta sottomarina, su un cui tratto si interverrà, è asservita all’impianto di pretrattamento fognario di S. Angelo, denominato “Sotto la Torre”; è complessivamente lunga oltre un chilometro, ha un diametro di 30 centimetri e recapita in mare alla notevole profondità di 40 metri. Per il presidente dell’EVI spa, dott. Mario Basentini, “siamo fiduciosi nella possibilità di risolvere il problema nel minor tempo possibile, peraltro in pieno accordo e collaborazione con il Comune di Serrara Fontana e con le autorità competenti”.

Rileggiamo le parole del presidente Basentini: “in pieno accordo e collaborazione con il Comune di Serrara Fontana”.

Alla faccia della balla! Alla faccia delle figuraccia! Alla faccia della figura meschina.

L’EVI, affidando l’incarico all’avvocato Aniello Cirillo con studio in Via Marra n. 15, Boscotrecase (NA), ha notificato al Comune di Serrara Fontana il ricorso al TAR Campania presentato contro – Comune di Serrara Fontana, in persona del legale rappresentante p.t.; nei confronti di Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81; Regione Campania – Giunta Regionale della Campania Dire zione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale, in persona del legale rapp.te p.t chiedendo “l’annullamento, previa sospensione cautelare – dell’ordinanza n. 8 del 09/01/2024 emessa dal Comune di Serrara Fontana e notificata a mezzo pec in data 10/01/2024; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi per quanto lesivi della posizione del ricorrente”. Alla faccia del pieno accordo.

Partiamo dal primo punto. Quanto è costato l’incarico all’Avvocato Cirillo per rappresentare l’EVI dinanzi al TAR contro il Comune di Serrara Fontana che, tra l’altro, è uno dei soci dell’EVI? Perché per scegliere un avvocato amministrativista si è dovuti arrivare fino a Boscotrecase?

Al netto dell’incarico sollecitato dal componente del CdA nominato dal comune di Casamicciola Terme, si possono buttare soldi in questo modo per arrivare, al massimo, ad un “cessata materia del contendere” o, peggio ancora, ad una non iscrizione al ruolo del ricorso?

Ma, soprattutto, è possibile che l’EVI menta in maniera così spacciata?

NESSUNA URGENZA PER L’EVI

Leggendo il ricorso abbiamo appreso che per l’EVI non è urgente riparare la condotta di Sant’Angelo e che ci meritiamo il divieto di balneazione.

“Tuttavia – si legge nel ricorso -, del tutto improvvisamente, il Comune di Serrara Fontana con ordinanza contingibile e urgente n. 8 del 09/01/2024, notificata a mezzo pec in data 10/01/2024, ha ordinato alla società ricorrente “di provvedere ad horas alla sostituzione del primo tratto di ml 200 della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione in località S. Angelo”. Il provvedimento, come si vedrà, è illegittimo sia perché non sussistono affatto gli elementi della contingibilità e dell’urgenza legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem, sia perché il temine “ad horas” imposto dal Comune è del tutto inadeguato rispetto all’intervento da eseguire. Trattasi, infatti, di un’opera complessa, ad oggetto la sostituzione di una condotta sottomarina di lunghezza pari a circa 200 metri. Peraltro, l’affidamento dei lavori è soggetto al rispetto delle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre all’impiego di ingenti risorse economiche. Sul punto, va rappresentato che l’EVI, in primo luogo, ha chiesto alla Regione Campania e al Comune di Serrara Fontana, di cofinanziare il 50% della spesa. Ottenuta tale rassicurazione, il CDA nella seduta del 29/02/2024 ha dato disposizioni agli uffici per la realizzazione dell’opera”.

Andando avanti, e ricordandoci il mare sporco di Sant’Angelo e dei Maronti, leggere parole come “Una situazione di pericolo che, invero, è allo stato inesistente” è un’offesa a tutti gli ischitani e a tutti gli amanti di Sant’Angelo!

Come se non bastasse e come se cadessimo dal pero, nelle motivazioni che hanno spinto l’EVI a ricorrere al TAR contro il comune di Serrara Fontana dobbiamo anche prendere atto di un’accusa ad un sindaco e ad un’amministrazione che è socia della stessa SPA: “va pure considerato che l’intervento in questione è parte di un più ampio programma già elaborato dal Comune di Serrara Fontana e che investe l’intero impianto di depurazione nell’ambito del progetto rubricato “Lavori di completamente rete fognante – impianto di depurazione e condotta sottomarina in località S. Angelo”. Tale ultima considerazione, invero, è ancor più indicativa del carattere non straordinario ed eccezionale della situazione affrontata dall’Ente, il quale ha dimostrato di avere piena contezza delle problematiche che affliggono l’impianto, tanto da aver predisposto un progetto che è al vaglio delle autorità competenti. E’ evidente, invece, il tentativo del Comune di Serrara Fontana di utilizzare lo strumento extra ordinem al solo fine di “anticipare” la realizzazione di uno stralcio del più ampio progetto di rifacimento dell’intero impianto”.

Come se questa fosse una colpa! E’ assurdo che noi paghiamo chi deve trovare scuse per non risolvere i nostri problemi! ASSURDO!

Così come è assurdo leggere che “L’intervento imposto, infatti, non riguarda la riparazione di un malfunzionamento della condotta, con conseguente dispersione in mare di agenti inquinanti. Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato dà atto che la EVI, quando è stato necessario, è sempre intervenuta in modo celere onde tutelare la salubrità dell’ambiente e la salute pubblica. Nel caso di specie, il provvedimento non indica alcun danneggiamento improvviso della condotta. L’Ente non ha svolto alcun sopralluogo, né dal provvedimento si evincono atti di accertamento dai quali si deduca la non integrità della condotta e, pertanto, l’indispensabilità di un intervento urgente ed indifferibile da parte dell’EVI.”

Delle due l’una, però. Se da un lato si dice che non esiste il problema, perché poi si dirama un comunicato stampa che annuncia il “summit tecnico”?

Al TAR si contrasta l’ordinanza emessa da Irene Iacono che denunciava anche riverberi penali e dall’altro si comunica alla cittadinanza che “il dirigente dell’Area Tecnica dell’EVI spa, ing. Franco Trani, si è incontrato con responsabili e tecnici di alcune ditte di lavori subacquei, allo scopo di pianificare l’intervento di sostituzione dei primi duecento metri della condotta fognaria sottomarina di S. Angelo”.

Non ci eravamo mai trovati dinanzi ad una schizofrenia amministrativa del genere. Sapevamo che l’EVI è come una metastasi che va tolta il prima possibile, ma arrivare a commentare notizie come queste non ci eravamo mai arrivati. Siamo davvero al colmo!