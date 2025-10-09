L’Europa e le migrazioni, al Buchner la lectio del Prof. Gennaro Avallone

All’interno del ciclo di conferenze “Ospitalità. L’ospite oggi”, curato da Francesco Rispoli e Francesco Vitale, venerdì 10 ottobre 2025 il Liceo Buchner di Ischia ospiterà alle 10.30 la lectio del professor Gennaro Avallone, docente associato di Sociologia dell’ambiente e del territorio presso l’Università di Salerno, dal titolo “L’Europa e le migrazioni. La costruzione dell’altro come nemico”.

L’iniziativa, organizzata dal Circolo Georges Sadoul in partenariato con il Liceo Buchner, fa parte di un percorso di riflessione che, tra maggio e ottobre, coinvolge filosofi, architetti e studiosi di varie discipline chiamati a interrogarsi sul valore etico, politico e culturale dell’ospitalità. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ISAM, PIDA – Premio Ischia Internazionale di Architettura, e con il contributo di Dicohotels Ischia, Decò Terrarossa e Pietratorcia, è dedicato alla memoria di Tonino Della Vecchia, figura di riferimento del Circolo e simbolo di accoglienza e dialogo.

Il professor Avallone, studioso impegnato nei campi delle migrazioni internazionali, del lavoro agricolo e dei rapporti socio-ecologici, proporrà un’analisi critica delle dinamiche attraverso cui l’Europa contemporanea ha costruito l’immagine dello straniero come minaccia. La lezione intende affrontare la questione delle migrazioni non solo come fenomeno sociale, ma come lente attraverso cui leggere le paure e le contraddizioni politiche dell’Occidente.

La conferenza si inserisce in un programma più ampio che, nel corso del 2025, ha già visto la partecipazione di studiosi come Iain Chambers, Andrea Sciascia, Francesco Vitale, Silvano Facioni, Gianfranco Neri e Gioconda Cafiero, e che proseguirà con incontri dedicati al tema dell’abitare migrante, alla città come spazio vivente e alla rappresentazione dell’accoglienza nell’arte e nell’architettura.

L’incontro sarà accompagnato dall’estemporanea “Concerto per la pace” delle studentesse del Liceo Artistico – Valeria Mattera e Aurora Bagliani (5AAF), Elisa Zhang e Maria Mattera (4AAF) – un omaggio visivo alla cultura dell’ascolto e dell’incontro.

Sullo sfondo, il richiamo evangelico scelto come filo conduttore dell’intero ciclo, tratto dal Vangelo di Marco (6,7-13): “Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro.” Un messaggio che invita, ancora una volta, a riflettere sull’urgenza dell’ospitalità come fondamento di civiltà e umanità condivisa.