lunedì, Novembre 24, 2025
Lettere rosse contro il silenzio. Il 25 novembre al “Cristofaro Mennella”

Il 25 novembre al “Cristofaro Mennella” di Ischia una giornata di riflessione e partecipazione attiva per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Nelle tre sedi dell’istituto una “buca per le lettere” raccoglierà pensieri, messaggi e disegni degli studenti. Non un rito vuoto, ma un modo concreto per trasformare la memoria in responsabilità.

Il 25 novembre non è una data qualsiasi, anche se il calendario sembra trattarla come una casella da spuntare ogni anno. A Ischia, l’Istituto di Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella” prova invece a darle un peso vero, fatto di parole, gesti e coinvolgimento diretto degli studenti. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nelle tre sedi della scuola sarà allestita una “buca per le lettere”, uno spazio simbolico ma concreto dove le studentesse e gli studenti potranno inserire bigliettini rossi con pensieri, riflessioni, messaggi positivi sulle donne e sul rispetto, oppure disegni capaci di raccontare con i segni quello che a volte le parole non riescono a dire.

Il manifesto realizzato per l’evento, con l’immagine di una figura femminile spezzata da una linea nera e lo slogan “Se non ascolta, non è amore”, colpisce subito allo stomaco. Non è solo grafica, è un richiamo diretto alla radice del problema: l’incapacità o il rifiuto di ascoltare l’altro. Ed è proprio da qui che l’istituto parte, scegliendo di coinvolgere gli studenti non con una lezione frontale o con il solito discorso di circostanza, ma con un gesto personale, individuale, che diventa collettivo.

La “buca per le lettere” non sarà una scatola qualunque: è pensata come un luogo di deposito di coscienza, dove ogni foglietto rosso rappresenta una presa di posizione, un rifiuto della violenza in tutte le sue forme, fisiche, psicologiche, verbali, culturali. Un’alternativa alla retorica, spesso sterile, che affolla i social in queste occasioni e poi scompare il giorno dopo. Qui, invece, si chiede ai ragazzi di fermarsi, pensare, scrivere, metterci la faccia, anche solo attraverso una penna e un colore.

L’iniziativa del “Mennella” si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione che attraversa l’isola in questi giorni, ma assume un valore particolare perché parla alle nuove generazioni, quelle che dovranno rompere davvero il ciclo della violenza, non solo indignarsi a parole. Perché se è vero che la violenza contro le donne non nasce all’improvviso, ma cresce nel silenzio, nell’indifferenza e nella normalizzazione, allora ogni gesto educativo che prova a scardinarla è già una forma di resistenza.

E in un tempo in cui le parole vengono consumate con una velocità imbarazzante, il rosso di quei bigliettini infilati nella “buca” prova a restare. A restare negli occhi, nella testa, e si spera anche nei comportamenti. Perché, al netto delle celebrazioni e dei proclami, la vera domanda resta sempre la stessa: cosa facciamo, il 26 novembre?

