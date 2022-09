Lettera di ringraziamento. Tutti contro gli imprenditori

ANTONIO REALE | Io non so il perché o forse sarà stato un caso, ma il mio datore di lavoro è una persona buona, gentile, pagatore, ma soprattutto un gran lavoratore. Paolo Di Maio, gestore di “La conchiglia”, “La brezza” e “Lo scoglio”, grazie per questi sei mesi trascorsi con te e tutto lo staff. Grazie per avermi dato la possibilità di gestire una tua creatura “Lo scoglio beach”.

Ho lavorato e mi sono divertito, conoscendo tante belle persone. Spero di essere stato all’ altezza del compito che mi hai affidato e che tu sia rimasto contento e soddisfatto del mio operato. Ti conosco da quando gestivo il parcheggio e c’è stato subito feeling tra noi, ma la cosa più bella, è stato che quando ho lasciato quel lavoro, tu subito mi hai teso la mano per aiutarmi. Non ti sei mai tirato indietro. Non è da tutti! Ti saluto e ti ringrazio e, sappi, che io ci sarò sempre per te. Che Gesù ti benedica con tutti i tuoi cari. TVB