Lettera aperta ed accorato appello di Rosa Iacono a Vladimir Putin

Rosa Iacono non ha confini e il suo cuore di mamma coraggiosa batte. Ecco il suo “accorato appello” a Vladimir Putin.

Sono Rosa Iacono Presidente e fondatrice di due Associazioni A.D.I e CROCE ROSA ISCHIA SOCCORSO operanti sull’isola di Ischia in Italia un paese che so che Le piace e che quando può, anche in incognito, viene a visitare con piacere. Le Associazioni che ho avuto l’onere di fondare sono nate con l’unico scopo di aiutare e di stare vicino ai più deboli e ai bisognosi nella speranza di evitare o di alleviare, quanto più possibile, le sofferenze e la avversità cui la vita purtroppo riserva all’intera umanità.

Per fare quello che sta facendo, ci vuole tanto coraggio, ed il coraggio non Le manca, però nel senso sbagliato. Io non so se è sposato e tiene figli o altri affetti, ma fare quello che sta facendo aprendo un’azione di guerra soprattutto in questo periodo segnato dalla grande pandemia da COVID 19, con tutte le altre avversità che affliggono l’umanità, malattie, terremoti, fame e quant’altro non è da uomo responsabile, capo di una grande nazione come la Russia che tanto ha sofferto nel passato. Forse non si sentiva abbastanza popolare? Forse non aveva raggiunto la fama di uomo leggendario?

Possibile che non si rende conto che quello che sta facendo, si parla già di centinaia di morti, sta mettendo un intero popolo in ginocchio per non pensare ai familiari delle vittime e soprattutto ai bambini che stanno soffrendo amaramente questa grave situazione.

Ma è possibile che queste cose gliele devo rammentare io, povera e stupida donna di un’isola sperduta del Mediterraneo.

Non sa che quando si muore non ci si porta nulla con se e valgono solo le opere buone che si fanno sulla Terra?

So che molti Capi di Stato hanno cercato di mediare ma Lei non ha dato ascolto a nessuno.

Eppure penso che in fondo al cuore Lei non è cattivo. Per agire così avrà avuto i suoi motivi o dei cattivi consiglieri che non l’hanno fatta riflettere. Non si parte così attaccando con missili ed altro una popolazione inerme. Gli uomini di Stato, quelli veri chiedono gli incontri e cercano di risolvere i problemi con la diplomazia e con il colloquio.

Caro Presidente, non c’è un Capo di Nazione che le dà ragione: la guerra porta morti, fame e distruzione. Il Mondo non vuole tutto questo.

Si può sempre tornare indietro. Ci ripensi seriamente e serenamente. Farà sicuramente più bella figura e sarà veramente ricordato e rispettato come credo che voglia essere, un grande uomo!

Come rappresentante dei diversamente abili e di Croce Rosa va tutta la mia solidarietà al popolo ucraino.