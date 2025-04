Lettera aperta ad Antonio Conte | #4WD

Adesso non abbiamo bisogno di polemiche, malcelati avvertimenti e panni sporchi da lavare oltre le mura domestiche, caro mister Conte. Tutti i detrattori del Napoli e, soprattutto, quelli che da giugno a questa parte hanno il fegato spappolato per il Tuo arrivo sulla panchina degli azzurri, non aspettavano altro che poterci ripetere la loro filastrocca a mo’ di cantilena: “Poi vedrete quanto dura con De Laurentiis… Alla prima difficoltà, al primo acquisto mancato, comincerà a tirare calci e se ne andrà prima del previsto.”

Per Te, ma innanzitutto per amore della maglia, abbiamo accettato il compromesso con un allenatore di indiscutibile valore, prima che di un “gobbo” decisamente difficile da digerire dalla nostra parte. Siamo sempre stati consapevoli del fatto che con Te ci saremmo divertiti poco sul piano del bel gioco e sarebbero state più le volte in cui avremmo sofferto che le gare concluse in pieno controllo e serenità del risultato, ma avremmo rischiato di vincere ancora. E fin quando i risultati Ti hanno dato ragione, nulla quæstio!

Oggi, però, non illuderTi del fatto che siamo pronti a crederTi e sostenerTi nella Tua polemica sul Napoli, su Napoli e sui napoletani cattivi quando non vincono: men che meno dopo lo sgambetto del Bologna all’Inter e il nostro ritorno in vetta da co-inquilini dei nerazzurri! Non pensarlo neppure che qualcuno di noi possa mai accontentarsi di un primato sfiorato, di un aggancio miracoloso e di un secondo posto che soddisfi ampiamente gli obiettivi stagionali che Ti eri prefisso insieme alla società, senza che quelle maglie siano intrise di sudore dopo ogni partita al punto da strizzarle e che le Tue scelte siano state palesemente le più utili a compiere quel miracolo che tanto detesti e che noi, invece, siamo pronti a cogliere a piene mani.

Lo so che avresti voluto le armi giuste a sostenere il fatto che “ci ho messo la faccia e ho accettato la pressione”, ma oggi non c’è alcun bisogno di fomentare il pubblico contro AdL perché noi tutti -come Te, del resto- lo conosciamo bene e sappiamo perfettamente che quando dice “ci divertiremo ancora a lungo così come ci siamo già divertiti in questi ultimi vent’anni” fa sul serio e conferma a pieno titolo la sua rotta gattopardesca: tutto cambi affinché nulla cambi. Quel che, invece, ci occorre, è che Tu metta da parte qualsiasi astio o prospettiva personale per le prossime cinque settimane, convincendo tutti noi del fatto che, comunque vada, Tu e i nostri ragazzi non lascerete nulla d’intentato per portare a casa un quarto scudetto che sembrava esserci sfuggito di mano e che, invece, meritato o meno che sia, potrebbe scrivere di qui a poco l’ennesima pagina di storia del Napoli con la Tua firma in calce.

Fatto questo, poi, proprio come Spalletti, decidi pure in libertà cosa fare della Tua vita professionale, qui da noi o altrove, ma mettici in condizioni di non schifarTi all’ennesima potenza per aver buttato alle ortiche una fortunatissima e irripetibile combinazione di fattori, che nonostante la sfilza di cazzate tecnico-tattiche e manageriali collezionate da Te e il presidente nel corso di questa stagione, ancora ci lascia sorridere e sperare dall’alto del primato in classifica e con un calendario che ci vede indubbiamente favoriti.

In altre parole e una volta tanto, oggi anche per noi napoletani vincere è l’unica cosa che conta. E poiché questo concetto Tu lo conosci bene, onora il nostro sostegno fino alla fine e con quella giusta dose di coraggio che è il requisito indispensabile per chi “se cocca cu ‘e femmene belle”. A cominciare da domenica sera contro il Torino. E checché Tu ne dica, noi cattivi non lo siamo mai stati, ma non vorremmo certo diventarlo oggi per colpa Tua!

FNS #SOLOLAMAGLIA