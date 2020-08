Lettera aperta a Del Deo: «Caro sindaco, se continuiamo con il caos senza controlli il paese è finito»

Vincenzo Mattera | Il caos agostano a Forio crea malumori tra la cittadinanza e così Vincenzo Mattera indirizza una lettera aperta al sindaco Francesco Del Deo e al comandante della Polizia municipale nella speranza che qualcosa possa cambiare.

«Sono veramente deluso – scrive – di come si sta gestendo il paese in questo mese di agosto. Forio è diventata terra di nessuno, a differenza di altri comuni dell’isola dove esiste un controllo fino alle 3:00 di notte da parte dei vigili urbani, che effettuano anche sequestri di bici e monopattini.

Ho chiesto a un vigile perché a Forio non ci sono controlli di notte, la risposta è stata: “Non abbiamo vigili, sono in vacanza”. E’ ridicolo mandare in ferie gli agenti della Polizia municipale proprio in questo periodo.

Caro Sindaco, il Comune è in deficit, perché i vigili non fermano le auto e le moto per controllare se i conducenti hanno la residenza o meno. A chi non è residente si deve elevare un verbale di 600 euro come prevede la legge. Invece durante il lockdown i vigili controllavano solo i residenti, multandoli con un verbale da 400 euro. Questa mattina (15 agosto, ndr) i vigili hanno mandato via dal Campo Sportivo Comunale di Forio alcuni ragazzi che si divertivano a fare una partita.

Al comandante della Polizia municipale chiedo di controllare Via Degli Agrumi e Via San Vito, dove in caso di incendio l’arrivo dei vigili del fuoco potrebbe essere bloccato dall’elevato numero di macchine in sosta. Queste ultime mettono in difficoltà anche le mamme che girano con il passeggino, e con bambini piccoli. Vorrei ancora aggiungere tanti problemi, uno di questi è l’elevato numero di licenze di autonoleggio rilasciate dal Comune per auto e moto.

E che dire della spiaggia della Chiaia, con auto in sosta in tripla fila? A Monterone un caos completo, il centro di Forio senza un vigile mentre invece ce ne sono tre all’inizio di Via Erasmo Di Lustro.

Caro Sindaco, se le cose andranno avanti cosi, presto potremo dire. “Forio sei finita”. Potremo dimenticare i veri turisti che avevamo e che non vedremo mai più. Facciamo qualcosa per il nostro paese perché solo lei è la persona in grado di portare di nuovo Forio ai massimi livelli. Grazie, Sindaco».