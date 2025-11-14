Lettera alla Meloni: vogliamo un segnale forte per l’emergenza abitativa | #4wd

Presidente Meloni,

oggi, in occasione del Suo intervento pubblico a Napoli a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli, desidero rivolgerLe un appello che nasce da un sentimento di profonda urgenza e di autentica preoccupazione civile.

Nelle parole pronunciate al convegno ANCI di Bologna a cui anche Lei è intervenuta, sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia quello dell’Anci Gaetano Manfredi hanno toccato un tema indifferibile: il diritto all’abitare come cardine della dignità della persona e fondamento stesso della coesione sociale.

Mattarella, con la consueta lucidità, ha ribadito che “non possiamo voltare lo sguardo di fronte alle forme inedite di disagio e alle nuove povertà che attraversano l’Italia”, richiamando l’urgenza di politiche per la casa come strumento di inclusione e di sostegno alla natalità ed esortando Comuni, Regioni e Stato a un impegno condiviso. Manfredi, dal canto suo, ha ricordato che “la rigenerazione sociale poggia su un pilastro non negoziabile: il diritto all’abitare”.

Presidente Meloni, la Campania è oggi il simbolo di questa emergenza nazionale. Migliaia di famiglie oneste non solo non trovano casa, ma vivono con il terrore di perdere la propria unica abitazione a causa di ordini di demolizione che pendono su case costruite non per lucro, ma per necessità, spesso in epoche di assenza di pianificazione, di disattenzione istituzionale o di carenza di alternative pubbliche e non certo realizzando ecomostri, ma talvolta anche solo piccoli ampliamenti per un figlio in arrivo o per aggiungere un posto a tavola.

Non si chiede di premiare l’abusivismo, né di ignorare le regole, ma solo di riconoscere la differenza profonda tra la speculazione edilizia e il bisogno elementare di un tetto. Si chiede un atto di realismo e di umanità, capace di distinguere chi ha costruito per profitto da chi lo ha fatto per sopravvivere. Perché dietro ogni ordine di demolizione non ci sono solo muri, ma spesso famiglie con bambini, anziani, invalidi, persone fragili che rischiano di precipitare nel baratro delle nuove povertà richiamato dal Capo dello Stato in persona.

Il Governo che Lei guida ha più volte rivendicato la volontà di non lasciare indietro nessuno. Ebbene, oggi, la prova di quella promessa passa anche da qui: serve un segnale chiaro, un impegno pubblico, un indirizzo politico che partendo dalla Campania dica ai cittadini: lo Stato vi vede, non vi abbandona. Ecco cosa fa oggi lo Stato per voi! Un impegno -il Suo- che, pronunciato a Napoli, avrebbe un valore simbolico, politico ed elettorale immenso.

Potrebbe restituire speranza a chi da anni vive nell’incertezza, aprendo la strada a un percorso di regolarizzazione ragionato, di pianificazione sostenibile e di tutela sociale. Basterebbe concretizzare l’approvazione di alcune tra le proposte di legge già presentate da parte della Sua maggioranza parlamentare, sia in materia di gradualità delle demolizioni sia per riparare alla grave disparità per la mancata fruizione del condono edilizio del 2003 in Campania. Un disagio, questo, tale da costituire oggi una vera e propria emergenza sociale, al punto da determinare l’intervento della Corte Costituzionale. Non si chiede di premiare l’irregolarità, ma di ricostruire un patto di fiducia tra cittadini e istituzioni, riconoscendo che il diritto all’abitare non è un privilegio, ma una condizione minima di cittadinanza.

Presidente Meloni, con la Sua proverbiale concretezza e con l’autorevole supporto del Capo dello Stato e della convergenza bipartisan emersa dal convegno ANCI, superi gli steccati delle componenti pseudo-ambientaliste e falso-moraliste interne ed esterne alla Sua coalizione di governo e si renda interprete di questo bisogno profondo del Paese. La voce che oggi può levarsi da Napoli potrebbe essere quella di un’Italia che, finalmente, non lascia più soli i suoi figli più fragili.

Nutro rispetto e fiducia in Lei: non ci deluda!

DAVIDE CONTE