Letta “Il terzo polo aiuta le destre”

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “Mi sento di fare un appello accorato a tutti coloro che in queste ore hanno dubbi sul fatto di creare una larga, importante e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre. Coloro che pensano che fare un terzo polo che si mette in mezzo sia conveniente o possa essere più utile. Un terzo polo in questo momento è il modo migliore per aiutare le destre che non hanno bisogno di ulteriori aiuti”. Così il segretario Pd Enrico Letta, a margine della Festa regionale del Pd di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia.

“Un terzo polo – ribadisce – è il modo migliore per aiutare le destre. Io vorrei che questo si evitasse. Siamo disponibili a dialogare e discutere per evitarlo, perchè il nostro sforzo non è spingere per prendere un 1% in più noi, ma per vincere queste elezioni e dare all’Italia che lo merita e lo aspetta un governo di progresso e sia in grado di continuare lo sforzo straordinario e importante che il Governo Draghi ha fatto e evitare che le destre prendano il potere nel nostro Paese come non è mai avvenuto fino ad oggi. Noi siamo disponibili con la generosità tipica del grande Partito democratico, del più grande partito che c’è nel centrosinistra e ha l’ambizione di diventare il primo partito d’Italia”.

(ITALPRESS).