Letta “Chi vota M5S e Terzo polo favorisce centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – “La democrazia non è a rischio se vince la destra, il nostro sistema reggerà, sono gli italiani che scelgono, il sistema elettorale che ha voluto Renzi, sistema elettorale pessimo, può consentire al centrodestra, se il resto del campo è diviso, di arrivare al 70% della rappresentanza parlamentare, noi veniamo diminuiti nella nostra forza, il rischio quindi è che la destra vinca con il 70% della rappresentanza parlamentare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Rtl 102.5. “Renzi impose questa legge elettorale perchè pensava a se stesso, poi è andata come è andata” ha aggiunto “ma questo non cambia le carte in tavola, questa non è una legge elettorale proporzionale ma molto maggioritaria, chi voto per il Terzo polo e il M5S favorisce il centrodestra”.

(ITALPRESS).