Letta “C’è bisogno di un Governo nel pieno della sua forza”

NAPOLI (ITALPRESS) – “In questo momento noi siamo impegnati dentro una maggioranza di governo che è composita, con alleati più vicini, con alleati con cui stiamo governando insieme, con il Movimento cinque stelle con cui continua un percorso di discussione sulle cose da fare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di una iniziativa a Napoli.

“Quello che è importante in questo momento – ha aggiunto Letta – è far uscire gli italiani dalla situazione di crisi che stiamo vivendo e che purtroppo sta peggiorando: l’inflazione, il rischio recessione, le famiglie e le imprese che faticano ad andare avanti. C’è bisogno di un governo che sia nel pieno della sua forza. Io quello che auspico è che la maggioranza sia forte, che il governo sia in grado di dare le risposte che i cittadini aspettano. Mi auguro e spero che ci sia la possibilità di trovare queste intese nel più breve tempo possibile”, ha concluso.

