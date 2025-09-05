L’esodo dalle scuole di Forio: genitori chiedono il nulla osta al trasferimento

La tensione attorno alle scuole di Forio non accenna a diminuire. Dopo mesi di segnalazioni rimaste senza risposte, diversi genitori hanno deciso di chiedere formalmente il nulla osta per trasferire i propri figli in altri istituti. Una scelta amara, motivata da ragioni che vanno oltre le semplici preferenze personali: “La nostra decisione – scrivono – non deriva da leggerezza né da superficialità, ma dal dovere imprescindibile di salvaguardare l’equilibrio psicologico ed emotivo dei nostri figli”.

Nelle lettere, inviate al dirigente scolastico, al collegio dei docenti, al consiglio d’istituto e per conoscenza anche alle istituzioni locali e regionali, si parla senza giri di parole di una “situazione di grave disagio” che avrebbe inciso profondamente sul benessere e sulla serenità degli alunni. Secondo le famiglie, determinati comportamenti all’interno della scuola si sarebbero rivelati “lesivi del clima educativo e relazionale”, generando un malessere diffuso.

Il nodo più contestato, sottolineano i genitori, non è solo la condotta in sé ma l’inerzia delle istituzioni. “Nonostante le numerose segnalazioni, gli incontri, le lettere formali a mezzo avvocato e le comunicazioni inviate via PEC anche da altri genitori agli uffici competenti – scrivono – non sono stati adottati provvedimenti volti a tutelare i bambini, bensì si è scelto di mantenere invariata la situazione, accordando di fatto protezione alla docente in questione”.

Già in primavera una delegazione di genitori si era rivolta all’Ufficio scolastico regionale per chiedere un intervento. Ma, a differenza di quanto accaduto in altri istituti dell’isola, non ci fu alcuna ispezione né una verifica approfondita. Solo un colloquio formale con le stesse persone oggetto delle contestazioni. Una gestione che le famiglie definiscono “arrogante”, e che ha finito per alimentare un diffuso senso di sfiducia.

Oggi quella sfiducia si traduce in azioni concrete: richieste di trasferimento inoltrate per iscritto, corredate da motivazioni dettagliate, in cui si ribadisce che la priorità non è la polemica ma la tutela dei minori. “Poiché lo Stato, nelle sue articolazioni locali, non ha garantito un’adeguata tutela – spiegano – riteniamo nostro compito difenderli con gli strumenti a nostra disposizione”.

Un messaggio che pesa come un atto di accusa e che rischia di segnare una frattura definitiva tra famiglie e istituzioni scolastiche, in un momento già complicato per Forio, dove ai problemi interni alla didattica si sommano le incertezze legate alla logistica dei plessi e ai trasferimenti in strutture provvisorie.