L’eremo della memoria, apre il Museo dell’Epomeo

Finalmente! Dopo tanti anni, l’Eremo di San Nicola riapre le porte. Un obiettivo importante per l’amministrazione di Serrara Fontana che, a margine di un lunghissimo contenzioso giudiziario, venerdì 29 dicembre 2023, inaugura i nuovi spazi museali dell’Eremo. Un lavoro certosino, basato su fonti storiche, che consentirà al visitatore di poter rivivere, per un attimo, quella che era l’atmosfera dei frati che per anni hanno abitato la vetta del Monte Epomeo. All’interno degli spazi, inoltre, è stata allestita una mostra fotografica che ripercorre la cultura e la tradizione popolare dell’ultimo secolo della Frazione di Fontana.

Da Giuseppe D’Argout, primo eremita dell’Epomeo, a Fra Giovanni Mattera, ultimo degli eremiti, al Museo dell’Epomeo sono state ricostruiti i vecchi spazi: la dispensa, il refettorio, lo scriptorium, le cellette e la cucina.

“Il mio grazie – ha detto Irene Iacono – va a quanti hanno collaborato a rendere possibile tutto questo in poco tempo. Per me e per l’amministrazione di Serrara Fontana, questo rappresenta un primo passo per la riqualificazione sia di questo importantissimo sito culturale della nostra isola sia dell’intero sistema del Monte Epomeo”.

L’inaugurazione del Museo dell’Epomeo si terrà venerdì 29 dicembre alle ore 12.00. Dalle ore 10.30, in piazza IV Novembre a Fontana, sarà disponibile un servizio navetta gratuito. È consigliabile indossare abbigliamento e scarpe adatte.