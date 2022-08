L’eredità culturale di Nino d’Ambra dobbiamo meritarla

Andrea Esposito | Nino d’Ambra era innanzitutto un intellettuale e da questo suo essere un vulcano di pensiero ne derivava tutta la sua figura poliedrica, iperattiva, geniale nelle intuizioni, inesauribile nelle idee, nelle iniziative, nella produzione culturale, storiografica, figurativa. La fondazione alla fine degli anni ’70 del Centro di Ricerche Dtoriche che porta il suo nome lo ha fatto divenire nel tempo “lo storico dell’isola d’Ischia”, ma costringere la sua figura in questa sola categoria non gli riconosce in realtà tutto ciò che di più grande è stato, non solo per la nostra comunità ma anche – per lunghi periodi della sua vita – in molti ambienti politici, sociali e culturali della terraferma (basti pensare che, oltre all’agone amministrativo locale di cui è stato uno dei protagonisti nel dopoguerra, ha ricoperto anche l’incarico di vice presidente della Provincia di Napoli).

Eppure quegli oltre diecimila volumi, copie di giornali, atti pubblici e privati, notarili, burocratici, storiografici, documenti e testimonianze di ogni risma e sorta, incentrate sulla storia dell’isola d’Ischia e sui suoi protagonisti, lo consegnano alla Memoria come lo Storico della nostra terra. Chi lo ha conosciuto nel profondo e nel privato, come il sottoscritto, sentirà la mancanza anche di altre peculiarità oltre a quelle del paziente archivista. Nino ha lavorato ai suoi libri fino all’ultimo e mi ha onorato – oltre che di una più che trentennale amicizia – anche della collaborazione nell’editing e nella pubblicazione di alcune ristampe rivedute da lui, di alcune sue precedenti e preziose opere letterarie.

Eppure, nonostante questa mole immensa di lavoro di catalogazione e di produzione letterarie, Nino d’Ambra va ricordato anche per altro: per la sua finissima arguzia nel sapere individuare – quasi con qualità da finissimo psicologo – l’indole della gente, l’animo insito nel proprio interlocutore che, ovviamente e inevitabilmente, variava da persona a persona. Quando ti portava a vedere, in un antro del suo immenso palazzo, i pezzi delle bombe cadute su Forio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ti stava mostrando anche “altro”, anzi erano un mezzo per comunicarti e “segnarti” e insegnarti cosa significavano quei reperti, non in sé, ma per lui stesso e per noi, un esempio banale per comprenderne la caratura intellettuale.

Era un uomo profondamente intelligente, ironico, pungente, ma allo stesso tempo molto altruista, ossessionato dal dover stupire i propri numerosissimi ospiti (che negli anni hanno affollato gli eventi presso il suo Centro di Ricerche) con una accoglienza impeccabile, un’ospitalità finissima, elegante, curata in ogni particolare, grazie al fatto che ad affiancarlo in un’intera vita c’è sempre stata la moglie Gemma Pappalepore, persona dalle qualità umane ineguagliabili, donna dall’eleganza mai ostentata ma presente in ogni gesto e per questo ancora più apprezzata e godibile. Insieme hanno condiviso un lunghissimo percorso di vita, sentimentale e intellettuale, nel quale si sono affiancati senza essere mai l’ombra dell’altro, cosa notevolmente rara al giorno d’oggi.

GLI STUDI GARIBALDINI

Classe ‘33, è stato per breve tempo professore in materie giuridico-economiche e poi, per una vita, avvocato. Questa sua poliedricità, questo suo iperattivismo, l’ha portato a conoscere migliaia e migliaia di persone, a scandagliarne le tipologie. E non parliamo certamente solo dei “fenomeni locali”: Nino d’Ambra ha viaggiato in lungo e in largo, inseguendo probabilmente sempre se stesso, specchiato nei propri ideali (incrollabili, immutabili per un’intera vita): i valori social-democratici, l’uguaglianza e la libertà, la difesa dei diritti di tutti e di ciascuno nella vita giuridica, politica e sociale della nostra Italia, figlio e fratello di persone che hanno letteralmente dato la vita – all’inizio del secondo dopoguerra – per questi stessi ideali, che Nino ha sostanziato col suo lavoro e le sue tante produzioni e attività per ottant’anni, a Forio e altrove. I suoi mastodontici studi garibaldini, culminati nel libro che lo consacra in eterno come uno dei maggiori biografi dell’eroe dei Due Mondi, non sono stati – come per il Centro di Ricerche – solo mere pubblicazioni di ricerca, ma ne hanno sostanziato i valori di Nino d’Ambra come uomo: sicuramente aperto al mondo nei suoi innumerevoli aspetti, curioso fino all’ultimo, sempre libero senza concedere mai nulla alla difesa della sua libertà, laico in ogni contesto della sua esistenza, a suo modo spesso anticonformista.

Certo è, per chi come me l’ha conosciuto nel profondo, chiacchierandoci per un’intera vita e degli argomenti più diversi uno dall’altro, sempre con la stessa passione e curiosità, che Nino d’Ambra lascia dentro di noi un segno profondo, un segno che si basa sull’eredità valoriale che ci lascia (immensa) e cresce nelle aspirazioni che ci impone (la difesa di determinati diritti, la tutela del patrimonio storiografico della nostra terra), una lezione di vita irrinunciabile per guardare al futuro, come Nino ha sempre guardato. Sempre proiettato in avanti, verso domani, fino all’ultimo. Da parte nostra non possiamo fare altro che vivere cercando di meritarci appieno l’eredità che ci lascia, preservarne il ricordo come uomo, come politico, come intellettuale, con eventi gesti e scritti che siano materia tangibile e non finiscano nell’oblio. Il ricordo di Nino serve molto più a noi che a lui che già, per se stesso, si è consegnato alla Storia.