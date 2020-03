L’epidemia nel tempo del festival di Sanremo

I lettori che seguono queste mie divagazioni domenicali, su temi che di volta in volta destano attenzione, sanno che difficilmente sono stato tenero nei confronti dei sindaci isolani o, in genere, verso chi, esercitando una funzione pubblica, ama fare del suo servizio uno show. Sanno anche che non amo parlare per slogan, ma argomentare con esempi e riflessioni.

Per cui, chi ha fretta cambi pagina. Il mese che ieri si è chiuso è stato caratterizzato da una serie di show: il festival di Sanremo, il dopo Sanremo per capire se Bugo era entrato in Morgan o se esso fosse entrato nel Bugo; la Durso che litiga con Sgarbi (sentendosi offesa per esser stata definita “una raccomandata”) e, dulcis in fundo, la tragedia (come sempre accade nelle cose comiche) dell’epidemia da coronavirus anche in Italia, dove nel frattempo avevamo fatto show con aerei che andavano a recuperare i nostri connazionali in Cina con i politici sempre pronti sul palcoscenico. Il paziente uno, due, dieci, cinquecento e oltre ci ha messa di fronte la terribile realtà. Siamo tutti in pericolo.

Catena militare intorno a taluni paesi della Lombardia e del Veneto, persone che scappano e sono raggiunte dalle forze dell’ordine e messe in quarantena. Contro ogni logica di buon senso, telecamere ovunque: alla Cecchignola, a Pratica di Mare, allo Spallanzani; finanche sul porto di Ischia. Manca poco per un’intervista in diretta al virus. Un crescendo allarmante che non accenna a diminuire con medici che si immolano quotidianamente per fronteggiare una vicenda che si manifesta più grande per le capacità delle nostre strutture sanitarie. Uno scenario apocalittico nel quale i rappresentanti del governo annaspano sia sulle cose da fare che su quelle da dire. Mai restii ad attraversare la passerella televisiva. Mentre mi arrovello sulla mia possibile fine, mi è tornato in mente il mio professore di italiano, quando da “fanatico” di Dante ci spiegava, anche con trasporto fisico, dal sesto canto del purgatorio il senso di: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia, ma bordello”. Nel viaggio onirico il Poeta giungeva alle porte del purgatorio ove erano destinate le anime degli uccisi per le discordie politiche che viveva l’Italia del tempo. Nel dolore per taluni ritrovamenti, lancia la lucida invettiva al potere dell’epoca.

Mi è tornata in mente, anche, la storia romanzata dei promessi sposi e la descrizione che il Manzoni fa dell’epidemia di peste abbattutasi su Milano il 1629, che si estese fino alla Toscana, al Veneto e alla Svizzera, provocando migliaia di morti. Volendo l’autore dimostrare che il male non guarda in faccia a nessuno, annovera tra i morti anche la figura, altamente positiva, di “Fra’ Cristoforo” che, incurante del pericolo che correva, non lesinò a lanciarsi nell’aiuto dei bisognosi “appestati”, celebrando per loro messa nei lazzaretti ove anch’egli morì. Al tempo della peste lombarda, le notizie tra paesi e paesi, viaggiavano con i corrieri o le staffette che a loro volta si ammalavano e morivano per cui i governanti del tempo ritennero che unico metodo per fermare il contagio era di evitare i contatti. I luoghi “appestati” erano chiusi, non si poteva né entrare né uscire. Analoga situazione è descritta dal medico-archeologo nel libro “La nave della Pestilenza” del 1978. Un virus, fuoriuscito da un sarcofago archeologico, faceva morti a ripetizione.

Le autorità cinsero il luogo ove s’era sprigionato, senza far uscire né entrare nessuno. Fu allestito un laboratorio che studiava i malati e quando uno guarì, per fatto proprio non essendoci un vaccino (lo dico in sintesi), con le trasfusioni a piccole dosi, dal guarito verso altri, si curarono tutti i superstiti. Grazie a Dio non siamo più in ”quei tempi”, ci sono altre strutture, altre conoscenze altre comunicazioni e preparazioni. “Mutatis Mutandis”. In Cina (si dice) c’è stato il focolaio già a fine settembre e se ne è incominciato a parlare solo alla fine di gennaio, in quanto si poteva danneggiare il business. La televisione, a gennaio, diffondeva immagini terribili riprendendo persone che moriva per strada. Da noi andava in onda il festival di Sanremo, la pagliacciata di Morgan e Bugo (che a mio parere andavano cacciati, a calci in culo, per aver rovinato la canzone di Endrigo), quando, tra una chiacchiera e l’altra, il nostro governo impone lo stop dei voli da e per la Cina. Nessuno fa altrettanto nell’Europa dei banchieri ove il business viene prima di ogni cosa e nessuno da noi si preoccupa di arginare il rientro in Italia dei cinesi provenienti da altri scali europei. Tutti sapevano che per il capodanno cinese tantissimi erano rientrati in patria per i festeggiamenti. Per cui chi veniva da Whuan (primo focolaio), passando da un qualsiasi paese europeo, poteva giungere in Italia tranquillamente.

Chi si azzardava a dire qualcosa (e c’è stato), era raggiunto da un coro di contumelie con accuse di essere razzisti, sovranisti, demagoghi, violenti. Pure Sua Santità non ha perso l’occasione per lanciare strali al sovranismo e al razzismo come male assoluto contro l’accoglienza, restando sempre protetto nelle ovattate stanze del Vaticano, attento a non emulare Fra’ Cristofaro. Anche se, bisogna dire, sarebbe stato un gran bel gesto se, per alleviare le sofferenze dei cinesi, avesse organizzato un viaggio a Whuan per celebrare messa e tentare con una benedizione “urbi et orbi” di arretrare il satana che si nasconde nel coronavirus. Niente da fare. In Lombardia (regione con il più alto indice di movimentazione di persone, di affari e di capitali) s’è registrato, a Vodogno, il primo caso e da lì, come confermano i tecnici, l’escalation successiva. Nella confusione successiva che, complice la vis da palcoscenico dei nostri governanti, si è sviluppata, in cui il terrore cresceva da “etere a etere”, i sindaci dell’isola hanno ritenuto di rendere una ordinanza con la quale si pensava a “mettere una pezza” a possibili situazioni di contagio. Apriti cielo.

Con lo stesso sistema, teso più a proteggere il business che la salute delle persone (come quello che mentre magnificava il blocco dalla Cina nulla diceva dell’ingresso dei cinesi attraverso altri scali europei), si è scatenato un pandemonio indescrivibile. Il web, eccitato dagli affaristi, ha proiettato la notizia nelle stanze che contano che, nel disorientamento che vivono, hanno pensato di bussare nei ricordi universitari del prefetto di Napoli che mai, prima d’ora (parlo dell’istituzione non della persona) aveva dimostrato di ricordare la norma, che gli consente (come spesso stimolo da queste colonne) di disapplicare gli atti delle amministrazioni locali che si ritengono illegittimi. I sindaci dell’isola che, mai come ora, avevano partorito una idea a tutela dell’intero territorio, sono stati sbertucciati in virtù di un mal compreso senso del diritto. In altro momento torneremo sull’argomento dovendo stringere sul tema. La signora Teresa, che non conosco e che desidero invitare a cena, avendo compreso il suo legittimo stato d’animo terrorizzato da una informazione incontrollata e da festival, da ischitana coraggiosa si è recata al porto a sbraitare. Da sola mentre un improvvido cineamatore la riprendeva per fare lo spettacolo. E spettacolo è stato. La signora Teresa non chiedeva la luna se non di essere rasserenata e che le persone che giungevano ad Ischia dal focolaio dell’infezione fossero sane. E’ stato un delitto? E’ stata una follia. Vado controcorrente e dico no non accettando che in televisione un rappresentante del parlamento italiano, senza sapere nemmeno dove si trova Ischia e le sue condizioni, invochi per lei un TSO.

La follia e la stupidità purtroppo dilaga e attesta, se ce ne fosse ancora bisogno, che la madre dei cretini è sempre gravida. “Show must go on” anche se ci sono i morti. A me sembra che la sintesi sia questa: 1) Il focolaio del virus in Italia è Vodogno in Lombardia e da lì si è metastizzato in Veneto, nelle Marche e altrove; 2) è un dato di fatto che la malattia si trasmette per via aerea e che le persone più deboli (gli anziani) rischiano di morire; 3) è un dato di fatto che ad Ischia, da mesi, taluni albergatori sapessero che il giorno 23 febbraio dovevano arrivare dei turisti -in maggioranza anziani: cioè soggetti a rischio-; 4) è un ulteriore dato di fatto che le prenotazioni erano avvenute a mezzo tour operator che dei turisti sapevano oltre le generalità anche i luoghi di provenienza; 5) costituisce ulteriore dato di fatto che il ministero della sanità, consiglia di evitare il contatto. Sintetizzato l’argomento mi chiedo: Come mai a nessuno degli albergatori ischitani è venuto in mente di attenzionare i tour operator affinché imponessero ai loro clienti di posticipare la partenza o effettuassero un test prima di mettersi in viaggio?

Non l’hanno fatto in quanto avevano già investito i soldi presi dai turisti o perché se ne sono, semplicemente fottuti?. Come mai a nessuno è venuto in mente, disapplicata l’ordinanza dei sindaci, di ospitare gli incauti viaggiatori presso i sontuosi locali della prefettura facendo trovare loro una equipe di specialisti per fare un tampone per affidarlo agli esperti del Cotugno che, dopo tre ore, avrebbero potuto dare o meno il via libera all’imbarco?. I turisti non potevano essere trattenuti (a spese dell’incauto tour operator) per un drink o un concertino vista anche la vicinanza con i teatri di Napoli ?. Sarebbe stato difficile tutto ciò? Sarebbe stato illegale, in tempo di epidemia, chiedere a delle persone, per la sicurezza di altre, di fare un test? Io non credo. Il dato di fatto è che il guadagno viene prima di ogni cosa, per cui ci si rassegni e, chi crede, si metta nelle mani di Dio visto che manco il Papa pensa a lui.

