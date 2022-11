LEOPERACCE. Disastro piscina comunale! Si spera nelle “Universiardi”: serve mezzo milione di euro

Gaetano Di Meglio | Un’altra operaccia. Un altro esempio di cattiva gestione dei fondi pubblici, di lavori realizzati male e di “guai” che ci teniamo sul groppone come comunità. Per il disastro della Piscina Comunale di Ischia serve un altro mezzo milione di euro per rifare la vasca. E dopo i milioni spesi di recente, le parole “ufficiali” del comune sono gravissime.

Senza voler scendere nel dettaglio perché sarebbe inutile, ci basta ricordare che i lavori alla Piscina Comunale “F. Ferrandno” rientravano nelle decisioni della delibera di Giunta Municipale n. 83 del 17.10 2013 che decretava la partecipazione, in qualità di singolo comune, all’avviso pubblico predetto per il finanziamento del progetto preliminare, redatto ai sensi del D.lgs 163/2006 e ss.mm e del DPR 207/2010 e ss. mm., e relativo all’esecuzione di un appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione edilizia – opere edili ed impiantistica: Piscina Comunale “F. Ferrandino” e Palazzetto dello Sport “F. Taglialatela”, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara secondo la normativa vigente. Il predetto progetto prevede due interventi: Realizzazioni di impianti solari fotovoltaici per un importo pari ad € 724.168,86 e Interventi sull’involucro degli edifici e ristrutturazione e sostituzione impianti generali per un importo pari ad € 1.256.788,91. Anche qui la realtà è più forte di tutte.

Passano gli anni, si fanno i lavori e il 13 novembre del 2017 si apre la “nuova” piscina comunale. Il 14 novembre 2022, invece, “capita a fagiolo” il bando dell’Arus, l’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, che ha approvato un avviso pubblico per manifestazione di interesse «per interventi di adeguamento degli impianti ospitanti attività agonistiche alle vigenti norme di sicurezza ed al requisiti minimi previsti dalle norme della federazione sportiva di appartenenza».

Ora fa niente che dal 2017 ad oggi abbiamo avuto 2 anni di covid, ma è grave leggere tutto il resto. Grave perché, purtroppo, è reale! L’avviso è rivolto ad interventi su impianti sportivi «collocati in un contesto di richiamo turistico collegato allo sport (a titolo esemplificativo rifunzionalizzazione di zone spettatori, spogliatoi, servizi igienici, nonché acquisto di nuove attrezzature)». In particolare gli interventi finanziabili devono essere finalizzati a: «a) messa a norma (accessibilità e fruibilità per le persone diversamente abili); b) aumento della sicurezza (es. adeguamento antincendio, sicurezza sportiva, sorveglianza, adeguamento sismico ecc.); c) miglioramento della sostenibilità ambientale (riqualificazione energetica, contenimento dei consumi, fonti rinnovabili, ecc.); d) realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva (intesi come parte dell’impianto sportivo in cui si svolge l’attività sportiva, comprendendo in essa le fasce di rispetto – campo di gioco); e) realizzazione nuovi spazi per i servizi di supporto all’attività sportiva (es. spogliatoi, primo soccorso, deposito attrezzi, ecc.), spazi per il pubblico e spazi aggiuntivi; f) ottenere l’omologazione dell’impianto sportivo da parte delle Federazioni sportive di appartenenza».

Ebbene, la Giunta ha approvato a tambur battente la candidatura al finanziamento e il relativo progetto definitivo che dovrebbe consentire di sistemare una volta per tutte la piscina (almeno si spera) rimediando agli errori passati. Si legge infatti nella delibera che l’Amministrazione comunale: «visto lo stato di estremo degrado in cui versa la struttura in calcestruzzo della vasca natatoria della piscina comunale “Filippo Ferrandino” sita nel Comune di Ischia, intende ripristinarne la funzionalità, nonché ripristinare le condizioni di sicurezza relative alla fruizione della medesima struttura, attraverso urgenti ed indifferibili interventi di impermeabilizzazione della vasca natatoria, di recupero e risanamento delle parti strutturali del locale seminterrato, delle parti strutturali esterne della vasca natatoria e vasca di compenso, di fornitura e installazione del sistema di sollevamento e trasporto per il superamento barriere architettoniche e di riqualificazione energetica dell’impianto a servizio della vasca».

Il progetto redatto dall’ing. Francesco Iacono dell’Ufficio tecnico comunale presenta un importo da mezzo milione di euro. Dunque, solo con fondi ad hoc sarà possibile sostenere tale spesa. Con la stessa delibera con cui si dà il via alla candidatura viene anche nominato il rup, nella persona dell’ing. Luigi De Angelis. L’intervento, in caso di ammissione al contributo, verrà inserito nel programma triennale delle opere pubbliche. Non resta che attendere l’esito della candidatura. Ma con i lavori terminati il 13 novembre 2017, possiamo leggere nel 2022 “visto lo stato di estremo degrado in cui versa la struttura in calcestruzzo della vasca natatoria della piscina comunale”? Un’operaccia!