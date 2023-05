Leonardo Mennella: «Si continua col pubblico: ora Villa Arbusto, poi tocca al porto»

Francesco Ferrandino | Giovedì scorso si è svolto il consiglio comunale a Lacco Ameno, con un ordine del giorno composto da ben 12 punti. Si è partiti il riconoscimento di legittimità di tre debiti fuori bilancio derivanti da sentenze rese rispettivamente dal Tar Campania, dalla Corte di Appello di Napoli e dalla Sezione distaccata di Ischia.

Al secondo punto è stata la volta della nomina dei componenti della Commissione Comunale per l’aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello.

È stata poi approvata una delibera di Giunta del dicembre scorso così come aggiornata a marzo, avente ad oggetto “Adozione dello schema del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 202312024, del programma triennale dei lavori pubblici 202312025 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2023”. Altro importante argomento l’approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato per il periodo 2023/2025.

Il civico consesso ha poi proceduto alla determinazione dell’aliquota addizionale comunale Irpef per l’anno 2023 (confermando quella del 2022) e alla conferma delle aliquote IMU per il 2023.

Ancora per quanto riguarda tasse e tributi, il Consiglio è stato chiamato ad approvare le modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI «in recepimento della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani», e le tariffe della Tari da applicare per l’anno 2023 sulla base del PEF pluriennale 2022-2025. Al penultimo punto l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, e infine il via libera all’atto di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Con l’assessore Leonardo Mennella abbiamo commentato la seduta del civico consesso, che ha visto più di un momento di attrito polemico tra maggioranza e opposizione.

Assessore, l’ultimo consiglio comunale sembrava dovesse essere di routine, ma poi non sono mancati gli spunti polemici, anzi, a partire dal giudizio sulla gestione di Villa Arbusto.

«Sì, l’opposizione tramite il consigliere Silvio ha accusato l’amministrazione di presunte eccessive spese per Villa Arbusto, a scapito della manutenzione delle aree periferiche del paese. Un’accusa che mi ha molto meravigliato, ma il vicesindaco Carla Tufano ha risposto efficacemente spiegando che i fondi impiegati per la struttura non sono sottratti alle risorse del Comune, ma provengono da finanziamenti ottenuti tramite la partecipazione a bandi dedicati all’ambito culturale. Dunque tali risorse non potrebbero essere impiegate, ad esempio, per riparare i marciapiedi, e comunque non provengono dalle casse comunali. È davvero triste, fra l’altro, che tali contestazioni arrivino da chi anni fa a parole voleva un rilancio culturale per Villa Arbusto, e adesso critica l’amministrazione che sta attuando tale rilancio riuscendo a ottenere finanziamenti dedicati. Credo che la cultura sia senza dubbio un modo per caratterizzare il turismo di Lacco Ameno, che certamente non può essere un turismo di grandi numeri, viste le sue dimensioni, ma deve essere un turismo di qualità. Da parte sua il consigliere De Siano ha dichiarato di essere invece favorevole all’affidamento della Villa a un soggetto privato, ma il sindaco e il vicesindaco hanno ironicamente risposto facendo riferimento alla ben nota gestione privata del porto turistico, che come tutti sanno da diverse stagioni non sta versando nemmeno un euro alle casse dell’ente e quindi alla collettività. Dunque, una gestione privata non è affatto garanzia dei risultati auspicati, almeno in termini di incassi per il Comune».

In effetti il destino del molo turistico è da anni al centro di controversie politiche e giudiziarie.

«È vero, ma le modalità con cui la minoranza ha voluto affrontare il tema in consiglio sono parse a dir poco paradossali. Ci hanno anche chiesto quali fossero le nostre intenzioni circa il futuro della gestione del porto, e addirittura hanno affermato che esisterebbero alcuni documenti protocollati secondo cui il gestore del molo turistico avrebbe voluto pagare le somme dovute al Comune, previa quantificazione di tali somme, ma che non ha mai ricevuto risposta dall’ente. In pratica, secondo loro, il gestore vuole pagare, ma il Comune non intende essere pagato: si tratta di affermazioni che si commentano da sole. Eppure l’opposizione avrebbe la possibilità di verificare, chiedendo direttamente all’amministrazione se davvero il Comune non vuole essere pagato: mi sembra davvero una vicenda paradossale. Il consigliere De Siano ha inoltre accusato il capogruppo di maggioranza di usare espressioni inappropriate, ma io ho difeso Calise, dimostrando che si tratta di espressioni di uso comune. Anzi, forse è stato proprio il consigliere De Siano ad avere un atteggiamento piuttosto sprezzante, quando ha affermato che in consiglio comunale si dovrebbero svolgere discussioni serie circa la gestione di beni come Villa Arbusto, dicendosi anche disponibile ad aiutare a trovare una soluzione per il porto, ma che di fatto è impossibile discutere in un consiglio comunale “del genere”: ho quindi chiesto al Presidente del Consiglio comunale di prendere posizione verso il consigliere che ha usato tale espressione in tono dispregiativo verso il civico consesso, quasi che non fosse un consiglio composto da persone degne di poter discutere».

Quali sono i motivi che vi hanno spinto ad approvare l’esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi?

«Il servizio sarà affidato a una ditta, individuata mediante procedura pubblica, che tratterrà una percentuale esclusivamente su quanto sarà effettivamente riscosso. Quindi in tal modo eviteremo di pagare un soggetto in assenza di effettivi introiti per il Comune, visto che d’ora in poi la ditta che procederà alla riscossione sarà pagata soltanto se le somme dovute dai debitori all’ente saranno effettivamente recuperate. Sono convinto che con questa scelta otterremo dei risultati migliori rispetto all’Agenzia delle Entrate. In consiglio abbiamo anche approvato il bilancio: siamo soddisfatti perché ormai il risanamento delle finanze dell’ente si può dire completato. Anzi, colgo l’occasione per rimarcare il simpatico episodio accaduto durante la discussione di approvazione di un debito fuori bilancio: si trattava di un decreto ingiuntivo su cui l’opposizione ha chiesto chiarimenti in quanto effettivamente nelle copie mancava una pagina e non si capiva chi avesse sottoscritto un contratto d’assicurazione, in tema di responsabilità civile verso terzi. La seduta è stata sospesa per eseguire le verifiche, che hanno dimostrato, come io avevo sostenuto, che i contratti in questione erano stati stipulati addirittura durante l’amministrazione Monti, nel 2012, dunque ben prima dell’insediamento della prima amministrazione Pascale».