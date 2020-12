Leonardo Mennella: “A Lacco Ameno abbiamo sospeso le strisce blu”

“In questo periodo emergenziale – ci ha dichiarato l’assessore del comune di Lacco Ameno, Leonardo Mennella – i problemi e le tensioni di ogni giorno stanno assumendo un peso maggiore. Così, abbiamo pensato di venire incontro ai cittadini con un’ulteriore agevolazione. Abbiamo sospeso il pagamento del parcheggio in tutte le zone dove era attualmente ancora in vigore l’ordinanza che prevedeva la sosta su strisce blu. L’ordinanza dispone che la sosta sia consentita con esposizione del disco orario per un tempo massimo di 60 minuti, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Sino al 28 Febbraio è del tutto eliminata la sosta a pagamento. Ovviamente, per evitare stati di confusione lungo il corso, la polizia monitorerà che tutto si svolga secondo la corretta applicazione dell’ordinanza.

Tale iniziativa è anche volta ad incentivare il commercio di Lacco Ameno (che sta attraversando un periodo buio!), così che molti cittadini siano invogliati a spendere all’interno del nostro comune, senza preoccupazione alcuna di dover sostenere anche il costo per il parcheggio.

Teniamo a precisare che con la presente ordinanza non cambieremo di certo la vita, ma è attraverso la somma delle piccole azioni che si determinano i grandi cambiamenti. Pertanto, auspichiamo di aver alleggerito un po’ la mente dei cittadini dai pensieri quotidiani”.