Leo e Iovine: arriva l’«imprimatur» di Schiano

Dopo l’ufficialità del ritorno in panchina di Flavio Leo, arrivano certezze anche in merito all’incarico di direttore generale affidato a Giovanni Iovine. Il tecnico ex Isola di Procida, fortemente voluto dalla società biancoverde, per motivi personali ha dovuto declinare la proposta fattagli almeno un mese fa, ma comunque è riuscito a mettersi a disposizione del club sotto un’altra veste, contribuendo all’allestimento della rosa per la stagione 2020/21. Iovine è già operativo da qualche giorno. Dalla panchina alla scrivania, il passo non è breve ma Iovine sa come muoversi sul mercato locale. Ieri mattina, negli uffici della “Schiano Bus”, è arrivato l’imprimatur del presidente Luigi Schiano. Messaggio telegrafato: «Leo l’allenatore, Iovine il direttore generale». E il Real Forio può ripartire.