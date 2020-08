Leo al Forio: è ufficiale

Flavio Leo è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Forio. Ecco il comunicato della società biancoverde. «Il Real Forio 2014 è lieto di comunicare che in data odierna ha raggiunto l’accordo con Flavio Leo che sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione agonistica 2020 – 2021. A breve verrà annunciata la composizione dell’intero staff tecnico che verrà affiancato al nostro allenatore. La società è comunque pienamente attiva sul mercato e pronta ad affrontare questa nuova stagione per onorare i colori biancoverdi fiduciosa del calore dei propri tifosi». In attesa di annunciare un preparatore atletico, il Real Forio punterà sicuramente su Michele Castagliuolo come collaboratore di Leo. Giovanni Iovine, che fungerà da direttore generale, è già attivo sul mercato.