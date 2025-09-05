L’Eneide e dintorni sull’isola di Vivara. Teatro, mito e natura nei Campi Flegrei

C’è un luogo, nel cuore dei Campi Flegrei, dove la natura incontaminata incontra la memoria del mito. Un’isola solitaria e silenziosa, collegata alla più vivace Procida da un sottile ponte pedonale, che custodisce segreti antichi e suggestioni potenti. È l’Isola di Vivara, riserva naturale integrale e scrigno di biodiversità, che per una sera si trasforma in un teatro a cielo aperto per accogliere un evento straordinario: “L’Eneide e dintorni”.

L’iniziativa, in programma per oggi, unisce teatro, letteratura classica, paesaggio e innovazione culturale, portando in scena il Libro VI dell’Eneide di Virgilio, quello della discesa di Enea nell’Ade, in una forma totalmente nuova. Non una lezione accademica né una rappresentazione tradizionale, ma un’esperienza immersiva che coinvolge corpo, mente e spirito, e che comincia già dal viaggio.

Il ritrovo è previsto alle ore 17:00 alla Marina di Acquamorta, a Monte di Procida. Da qui, a bordo della motonave Ippocampo, i partecipanti raggiungeranno la Marina della Chiaiolella, a Procida. Ma non è una semplice traversata: è il primo atto del rito, il punto d’ingresso in un mondo sospeso tra reale e immaginario.

Una volta sbarcati, i partecipanti verranno accompagnati verso Vivara attraverso un cammino leggero, accompagnati da cuffie wireless fornite da FlegWorkout di Luciano Carannante. Musica, narrazione e movimento si fondono in un percorso sensoriale che trasforma il tragitto in un’esperienza quasi onirica. La voce narrante guida il passo, il paesaggio diventa racconto, e il corpo si fa strumento di ascolto e partecipazione.

Ad attendere il pubblico sull’isola, la compagnia teatrale dell’Associazione Culturale Il Ditirambo – Insieme di Teatro Flegreo. Gli attori Franco Iannuzzi, Antonio Gabriele Barca, Tonia Carannante, Rosa Carnevale ed Enza Carannante, diretti da Gaetano Basile, daranno voce a una drammaturgia che non si limita a ripetere i versi virgiliani, ma li reinventa, li rilegge, li mette in dialogo con il paesaggio.

Il Libro VI dell’Eneide, cuore dell’evento, è uno dei momenti più intensi dell’opera virgiliana: la discesa di Enea nell’Oltretomba, l’incontro con il padre Anchise, le visioni profetiche sul futuro di Roma. In questa versione teatrale, il mito si espande, si contamina, si lega ai “dintorni” – geografici, emotivi, simbolici – che lo circondano.

Il risultato è un’esperienza non convenzionale e profondamente evocativa, in cui il pubblico non è spettatore passivo, ma parte viva del racconto. Ogni passo tra i sentieri dell’isola è accompagnato da parole, suoni, suggestioni che rinnovano il legame tra uomo e paesaggio, tra passato e presente.

Scegliere Vivara come scena di questa narrazione non è casuale. L’isola, di proprietà privata e accessibile solo su prenotazione, è un luogo carico di valore simbolico. La sua apertura straordinaria per questo evento è resa possibile dalla disponibilità dei proprietari, Francesca e Antonio Diana, che hanno accolto con entusiasmo l’idea di un progetto culturale rispettoso dell’ambiente e aperto alla condivisione.

In un momento storico in cui il rapporto tra uomo e natura appare sempre più in crisi, Vivara diventa metafora di un equilibrio possibile: uno spazio sacro in cui cultura e tutela ambientale possono coesistere, anzi potenziarsi a vicenda.

“L’Eneide e dintorni” è parte del più ampio progetto FLEG – Il movimento con la storia intorno, un’iniziativa che punta a riscoprire i Campi Flegrei attraverso modalità di fruizione dinamiche e partecipate. L’idea alla base è semplice quanto rivoluzionaria: unire camminata leggera, narrazione teatrale, musica e guida turistica, per trasformare ogni esperienza in un percorso emozionale e conoscitivo.

Un teatro che si fa cammino, una narrazione che si intreccia al paesaggio, un pubblico che diventa pellegrino. Non solo spettatori, ma viaggiatori del mito, immersi in un contesto naturale e culturale di enorme ricchezza.

L’Eneide, in fondo, parla proprio di questo: del viaggio, della ricerca, dell’incontro tra l’umano e il divino, tra la terra e il destino. Che l’evento si svolga nei Campi Flegrei, dove Virgilio ha ambientato molti dei suoi riferimenti geografici e mitologici, rende l’esperienza ancora più significativa.

La cultura, in questa prospettiva, non è solo conoscenza, ma strumento di riconnessione con le radici, con la memoria dei luoghi, con la storia collettiva. In un mondo sempre più frenetico e disgregato, eventi come questo ci ricordano il valore del tempo lento, della contemplazione, della partecipazione consapevole.

“L’Eneide e dintorni” è più di uno spettacolo: è un invito. A rallentare, ad ascoltare, a camminare. A riscoprire il legame profondo tra l’uomo e la natura, tra il presente e l’antico, tra ciò che siamo e ciò che eravamo.

Un invito a vivere il mito, non come favola lontana, ma come chiave per interpretare il nostro tempo. A farlo con il corpo, con la voce, con il cuore. E a farlo in un luogo magico come Vivara, dove ogni pietra, ogni albero, ogni scorcio sembra custodire un racconto.