L’endorsement. Massimo Buono: «Forza ragazzi, forza isolane»

La stagione calcistica è alle battute conclusive e il sentimento isolano entra nel vivo per le ultime chiamate del campionato. Dopo la sconfitta contro il Napoli United, la capolista Ischia è obbligata al riscatto per chiudere il discorso in vetta al Girone A di Eccellenza. I prossimi impegni saranno con Maddalonese in trasferta e con Sant’Antonio Abate al Mazzella: 180’ di fuoco per decretare il ritorno dei gialloblù nella massima competizione dilettantistica. Due gare importanti anche per il Real Forio che, ottenuta la vittoria sul campo del Villa Literno nello scontro diretto, chiuderà al Calise contro l’Atletico Calcio e in esterna sul rettangolo verde del quotato Casoria.

Il match sul terreno ischitano potrebbe rivelarsi già decisiva per la permanenza diretta dei biancoverdi in categoria. Riflettori puntati altresì sul Barano, nel Girone B di Promozione. Archiviate le sei reti rifilate al Real Frattaminore, i ragazzi di Lubrano Lavadera puntano ad assicurarsi la salvezza nei prossimi due appuntamenti.

Queste le parole di Massimo Buono, presidente bianconero: “Fare calcio sull’isola è sempre stato più difficile per tanti motivi. Solo chi come me ci sta dentro e da una vita sa quanti sacrifici si fanno per portare avanti una società. Quanti bocconi amari bisogna ingoiare e si fa solo per la vera passione. Per raggiungere gli obiettivi stagionali prefissati, al di là della categoria di appartenenza, gli sforzi profusi equivalgono al doppio rispetto alle realtà di terraferma.

Abbiamo però una certezza, nessuno regalerà mai niente ad una società isolana. Allora a questo punto della stagione, a due giornate dal termine, bisogna crederci più di prima, buttare il cuore oltre l’ostacolo e mollare solo quando si è negli spogliatoi alla fine dell’ultima gara. Ho visto i giocatori dell’Ischia a fine gara, i loro volti parlavano chiaro, delusione e rabbia. Ho Visto Pastore dire ai tifosi “Tranquilli lo vinciamo”… Ecco è questo l’atteggiamento giusto, bisogna trasformare la rabbia in motivazione e allora le tre squadre isolane raggiungeranno gli obiettivi… Io ci credo! Ed è stato proprio Pastore a farmelo capire. L’Ischia non lo dimentichiamo è ancora prima. Il Forio lotterà per salvarsi perché la lotta è nel loro DNA. Il Barano deve pigiare sull’acceleratore queste due partire e avrà ciò che si merita perché i ragazzi lo meritano. FORZA RAGAZZI, FORZA ISOLANE”.