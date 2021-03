Lello Mancusi: “Le mascherine ci hanno tolto il sorriso ed il piacere di respirare”

Lello Mancusi | Proprio così, questo “utile” ed ormai irrinunciabile presidio sanitario ci ha tolto due elementi essenziali del nostro vivere quotidiano, momenti più amati dello stare insieme: Sorridere e Respirare. Eppure virologi di varia fama se ne guardano bene dal dircelo a chiare lettere: La mascherina fa male.

Quando usciremo (sì ma quando?) da questo tragico momento della storia dell’umanità, cominceremo a lottare contro altri più pericolosi e complicati problemi che mineranno la nostra esistenza. Quali? Ve liciterò più avanti nel discorso.

Occorre fare una piccola premessa, altrimenti rischio che quanto sto per dirvi sia interpretato come dettato da mero egoismo personale e dalla mia sacrosanta avversione all’uso della mascherina, sia di quella verde/azzurrina detta “chirurgica” che da quella tecnicamente indicata come facciale o meglio FFP2.

Ci è stato insegnato fin da piccoli, che le piante eseguono un processo fondamentale per la sopravvivenza degli esseri viventi, ovvero sia uomini che animali, sulla faccia della terra: la fotosintesi clorofilliano.

A beneficio di quanti non lo sappiano ma anche di quanti lo abbiano ormai dimenticato, è bene ricordare che questo processo, che avviene essenzialmente la notte, consente la trasformazione del CO2 (Anidride Carbonica) prodotta principalmente dall’uomo attraverso la propria respirazione e l’immissione nell’aria di prodotti della combustione (scarichi delle auto, industrie, riscaldamento e condizionamento dell’aria etc.) in ossigeno, elemento prioritario alla nostra sopravvivenza.

Capirete quindi che se noi produciamo CO2 (da ora in avanti la userò al posto delle parole Anidride Carbonica), ma poi ci mettiamo la mascherina, il CO2 ce lo rirespiriamo, ovvero lo rimandiamo giù nei polmoni con conseguenze nefande.

Il troppo storpia, lo dicevano i nostri genitori.

Per quanto sia paradossale, il CO2, anche se risulta in una percentuale limitata dell’atmosfera, è vitale per quasi tutte forme di vita. Noi non esisteremmo probabilmente senza CO2 perché l’anidride carbonica è il principio inorganico che, viene utilizzato dalle piante per la costituzione dei loro tessuti.

Se soggiorniamo in una stanza con più persone, con animali, cucinando o fumando sigarette ciò farà sicuramente aumentare il contenuto di anidride carbonica producendo uno sgradevole odore ristagnante comune¬mente noto come Aria Viziata.

Le concentrazioni più alte di CO2 possono essere riscontrate in quelle stanze dove normalmente si trascorrono la maggior parte di ore; specialmente se insieme ad altre persone. Inoltre la presenza in questi ambi¬enti di animali, di apparecchi a combustione, come un fornello o una stufa, o apparecchi che riscaldano l’aria come termosifoni, oppure lo stesso fumare una sigaretta fa aumen¬tare la concentrazione di anidride carbonica all’interno dell’ambiente. Pertanto in tali condizioni, in luoghi chiusi, il livello di CO2 continua ad aumentare fintanto che non viene immessa aria fresca e pulita, ad esempio aprendo una finestra.

Non appena le concentrazioni di CO2 su¬perano questi livelli si noteranno immedi¬atamente effetti sgradevoli o malori piu’ o meno accentuati a seconda del livello della sensibilità personale.

Quando però la temperatura all’interno della stanza sale ed il livello di CO2 au¬menta sopra i 1500 ppm subito si inizia ad avvertire il disagio di trovarsi in un ambiente insalubre. Al verificarsi di queste condizioni sarà cosa opportuna far sì che aria fresca venga immessa al più presto nell’ambiente.

L’ anidride carbonica agisce sulle nostre funzioni fisiche e vitali in molti modi, può modificare la respirazione, modificare la regolare circolazione del sangue ed alter¬are l’acidità dei fluidi del corpo. Le prime percezioni di una esposizione a concen¬trazioni elevate di CO2 portano comune-mente ad avvertire fastidi ben noti come una difficoltà nel respirare, mal di testa, spossatezza fisica ed una netta sensazione di “mancanza di aria”. L’immediata introduzione all’interno dell’ambiente di aria fresca è importante perché assicura un rapido ritorno alle condizioni fisiche precedenti eliminando questi fastidi. Alla lunga, aumentando le concentrazioni di CO2, i sintomi che si manifestano possono in¬cludere nausea o vomito, vertigini, depres¬sione mentale, tremori, disturbi della vista, la perdita di coscienza può accadere ma solitamente si verifica in presenza di livelli di concentrazione maggiori. La serietà dei sintomi manifesti è direttamente relazio¬nata dalla concentrazione di anidride carbonica presente nell’ambiente ed alla durata di esposizione a cui un individuo è soggetto.

Una esposizione prolungata ad alte con¬centrazioni di CO2 porta ad asfissia, espo¬nendo l’organismo ad un gravissimo calo di ossigeno nel corpo e ad un esagerato aumento di anidride carbonica, si piomba così in uno stato di incoscienza o addirit¬tura si arriva alla morte.

Una sindrome diffusa che provoca malori è quella generata dall’aria riciclata degli edifici, degli uffici, dei luoghi chiusi in cui spesso si soggiorna per ore. I disturbi più comuni e meno gravi possono includere irritazioni al naso ed alla gola, mal di testa, tosse, starnuti, affaticamento, difficoltà di concentrazione, nausea, vista annebbiata. Questi sintomi, ben conosciuti, sono noti come “sindrome dell’edificio ammalato”.

Non è mia intenzione riempirvi la testa di considerazioni tecniche o di farvi del semplice terrorismo psicologico per indurvi a non usare la mascherina, ma solo di portarvi a capire che non è tutto oro colato quello che i virologi ci dicono sulla verità dell’importanza delle tanto decantate mascherine. Al momento ci salviamo dal “Virus” ma poi dovremo gioco forza salvarci dalle malattie che seguiranno a livelli respiratorio, cardio circolatorio ed infine a quelli cerebrali. Chi più ne ha più ne metta!

Ma più di tutto io vorrei tornare a sorridere, a vedere la gente intorno a me finalmente felice, disponibile allo stare allegramente insieme e non più anonimamente camminare come zombi per le strade atterrita al solo vedere qualcuno con la mascherina abbassata o addirittura senza. Vorrei tornare a respirare a sentirmi libero di non essere criminalizzato come untore o addirittura uno sfiatante per il solo fatto che facendo la mia camminata veloce “rigorosamente senza maschera” mi riprendo il diritto di respirare. La proposta? Manteniamo una dignitosa distanza “interpersonale”, eventualmente aumentiamo un po’ il tono della voce per farci sentire dal nostro diretto corrispondente che si trova un po’ lontano, ma perlomeno continuiamo a vivere “normali”.