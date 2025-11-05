L’elicottero apre il cantiere: al via la messa in sicurezza del costone della Torre di Sant’Angelo

Il rumore delle pale dell’elicottero ha interrotto il silenzio del borgo di Sant’Angelo. È iniziato questa mattina l’intervento di messa in sicurezza del costone della Torre, uno dei fronti più delicati e simbolici del territorio di Serrara Fontana. Dopo le operazioni preliminari di pulizia e disgaggio della vegetazione infestante, degli arbusti e dei materiali instabili, si passa ora alla fase concreta dei lavori di consolidamento.

Le maestranze stanno procedendo alla posa di reti e funi d’acciaio ancorate alla parete con chiodi calibrati, progettati su misura per la morfologia del costone e la reale dimensione dell’opera. Si tratta di un intervento complesso, che richiede precisione e condizioni di massima sicurezza. Proprio per questo, nella mattinata di oggi un elicottero ha trasportato nella parte alta della Torre le barre metalliche e le reti necessarie per proseguire le lavorazioni.

Il progetto, interamente finanziato dal Commissario straordinario Giovanni Legnini per 1.777.692 euro, è stato redatto dall’ingegnere Ferdinando Aloi e affidato alla ditta SA.CO.S.E.M. di Pozzuoli, sotto la direzione del RUP, architetto Alessandro Vacca, responsabile del Settore Tecnico del Comune di Serrara Fontana.

Il collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera è affidato all’architetto Simone Verde di Forio.

L’intervento, che rientra tra le opere più significative del piano di ricostruzione post-alluvione del 2022, mira a garantire la piena stabilità del costone e la sicurezza dell’abitato e delle attività turistiche di Sant’Angelo.

Con l’apertura del cantiere, Serrara Fontana mette un altro tassello nel percorso di ricostruzione e prevenzione: un segno concreto di attenzione verso il territorio e verso chi lo vive ogni giorno.