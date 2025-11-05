Legnini: “Sant’Angelo torna sicura, avanti con la ricostruzione dell’isola”

L’intervento, inserito nel Piano di Protezione Civile con un investimento complessivo di quasi 1,8 milioni di euro, si era reso necessario dopo la caduta di massi a seguito degli eventi alluvionali del 26 novembre 2022. Dopo la realizzazione dei lavori in somma urgenza — con la rimozione dei blocchi instabili a ridosso delle proprietà private sgomberate e nelle aree adiacenti al porto — e il completamento delle operazioni propedeutiche di pulizia della vegetazione, è stata avviata l’installazione delle reti e delle funi in acciaio, ancorate alla parete mediante un sistema di chiodatura, al fine di garantire il consolidamento del costone.

L’opera, che rappresenta uno dei cantieri più significativi e strategici per la salvaguardia del borgo di Sant’Angelo e della sua scogliera, è diretta dal RUP architetto Alessandro Vacca, progettata dall’ingegnere Ferdinando Aloi e affidata alla ditta SA.CO.S.E.M. di Pozzuoli, mentre il collaudo è curato dall’architetto Simone Verde di Forio.

Determinante, ancora una volta, il ruolo del Commissario Straordinario Giovanni Legnini, che ha seguito con attenzione l’evoluzione dell’intervento inserendolo nel più ampio quadro delle opere di riduzione del rischio e di ricostruzione post-alluvione. “Sono soddisfatto per l’avanzamento di tale importante intervento a Sant’Angelo di Serrara Fontana, uno dei luoghi simbolo dell’Isola di Ischia” ha commentato Legnini, sottolineando come “con tale opera di messa in sicurezza, uno dei luoghi più visibili e frequentati dell’Isola tornerà ad essere pienamente fruibile sia per i cittadini che per gli operatori economici.”

Il Commissario ha inoltre evidenziato che il Piano di riduzione del rischio e di messa in sicurezza dell’isola procede a ritmo serrato, con venti ulteriori interventi già in fase di affidamento dopo l’emanazione dell’ordinanza speciale n.14 del 18 settembre scorso. “Ed è in fase di definitiva verifica — ha concluso — la possibilità di affidare entro l’anno anche altri interventi finanziati con i fondi della Protezione civile”.

Un tassello concreto, quello di Sant’Angelo, nel più ampio mosaico di interventi che Legnini ha saputo imprimere con metodo e continuità alla complessa ricostruzione ischitana.