Legnini saluta Giosi Ferrandino, al commissario Calcaterra e Stani Vere

Questa mattina – si legge nella nota stampa diffuso dall’ufficio stampa del commissario al sisma e alla frana – ho formulato di persona gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Casamicciola, on. Giuseppe Ferrandino, nel corso di un primo incontro presso la sede del comune, con la presenza del Commissario prefettizio Simonetta Calcaterra. Al sindaco Ferrandino e a tutta la sua squadra, oltre ai complimenti per l’importante risultato elettorale conseguito, frutto delle scelte dei cittadini di Casamicciola, ho assicurato piena collaborazione e sostegno nell’esercizio delle funzioni commissariali post sisma e post frana, per raggiungere i difficili e ambiziosi obiettivi di messa in sicurezza, ricostruzione e rigenerazione.

Nei prossimi mesi dovranno essere compiute scelte difficili che segneranno il futuro di Casamicciola e dell’intera isola e per questo occorrerà curare il massimo della coesione istituzionale con i Governi ad ogni livello. Poter contare su un’amministrazione pienamente legittimata dai cittadini è di fondamentale importanza anche per garantire la piena partecipazione dei cittadini e il massimo della coesione sociale.

Alla dottoressa Simonetta Calcaterra ho espresso la mia gratitudine per il suo prezioso, competente ed appassionato lavoro e soddisfazione per i risultati che insieme abbiamo conseguito in questi difficili mesi di lavoro comune.

Esprimo, inoltre, i più vivi auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Forio, Stanislao Verde, e a tutta la sua compagine per l’ampio risultato elettorale raggiunto. Anche con la nuova amministrazione di Forio individueremo subito le migliori modalità per favorire una piena collaborazione per i numerosi obiettivi post sisma e post frana che insieme dovremmo concretizzare.

Al sindaco uscente Francesco Del Deo va il mio saluto e il ringraziamento per l’importante lavoro portato avanti nei mesi passati. Da oggi, la governance della ricostruzione e della gestione dell’emergenza è più solida e ci consentirà di programmare e attuare interventi che segneranno un passaggio storico per questo territorio ferito ma bellissimo.