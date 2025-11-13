Legnini non si tocca! Chiaro o no? | #4wd

La notizia diffusa domenica dal nostro quotidiano, secondo cui il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, starebbe brigando insieme alla sua maggioranza per destituire il commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha suscitato stupore, incredulità e, in molti, un senso di profondo smarrimento.

Qualcuno si è spinto oltre, ipotizzando che l’obiettivo finale del primo cittadino sarebbe addirittura quello di sostituire Legnini con sé stesso (salvo incompatibilità da verificarsi).

Non è mia intenzione entrare nel merito politico di questa presunta operazione. Se davvero così fosse, parlare di logiche di potere o di opportunità amministrative sarebbe riduttivo: si tratterebbe piuttosto di un atto di ingratitudine e, peggio ancora, di disprezzo verso la propria comunità, che in questi anni ha beneficiato concretamente del lavoro, della visione e della competenza di Giovanni Legnini. Perché il punto, oggi, non è tanto chi aspiri al ruolo di commissario, ma cosa significhi perdere Legnini: la sua eventuale uscita di scena rappresenterebbe una catastrofe annunciata per Ischia. Non solo per Casamicciola o per le aree più colpite dal sisma e dall’alluvione, ma per l’intero equilibrio dell’isola, già fragile e spesso abbandonato all’improvvisazione amministrativa di sei comuni diversi.

Chi conosce la macchina della ricostruzione sa bene che Legnini ha rappresentato una rarità nel panorama istituzionale italiano: un uomo delle regole capace, però, di farle funzionare. Sotto la sua guida, dal 2022 in poi, Ischia ha visto un’accelerazione che nessuno avrebbe ritenuto possibile. Cantieri aperti, iter semplificati, dialogo costante con i cittadini, trasparenza negli atti, una presenza concreta e rispettosa sul territorio. In un contesto in cui la lentezza burocratica e le guerre di competenza avevano trasformato la ricostruzione in una promessa infinita, egli ha restituito dignità e ritmo a un processo che sembrava condannato all’immobilismo.

Eppure, come spesso accade in Italia, chi lavora con efficacia finisce per disturbare. Non ho avuto occasione di parlare con Legnini personalmente, ma amici ben informati raccontano di un suo crescente senso di insofferenza: una fatica, quasi una repulsione, nei confronti di un “sistema locale” che continua a logorare ogni slancio, ogni buona intenzione, ogni tentativo di cambiamento. Un sistema che preferisce il controllo alla competenza, la gestione opaca alla responsabilità, l’autoreferenzialità all’interesse collettivo.

Se davvero Legnini decidesse di lasciare Ischia, non sarebbe solo la conseguenza di manovre politiche miopi, ma il segno di una sconfitta morale della comunità che avrebbe dovuto sostenerlo. Perché sostituirlo significherebbe riportare indietro le lancette del tempo, abbandonare un percorso di trasparenza, efficienza e credibilità che l’isola non aveva mai conosciuto prima, lasciare nuovamente spazio a logiche di potere e microinteressi locali, capaci di paralizzare ogni progetto, di spegnere ogni speranza.

E soprattutto, significherebbe tradire il lavoro di chi — tecnici, imprese, cittadini, istituzioni — ha creduto nella possibilità di una vera rinascita. Ischia non può permettersi un nuovo stallo. Non può perdere l’unico garante di una ricostruzione che, pur tra mille difficoltà, ha cominciato a dare frutti visibili. Non può e non deve lasciare che l’ambizione personale, il politichese o -peggio ancora- un popolo irriconoscente distruggano quanto è stato costruito con tempo e fatica.

La speranza è che, di fronte a questa prospettiva, prevalga un sussulto di responsabilità. Che chi oggi manovra nell’ombra per logorare Legnini comprenda che il prezzo di una simile mossa non lo pagherebbe lui, ma l’intera isola. Perché la sua perdita non sarebbe solo un cambio di nome, ma un colpo mortale alla fiducia, alla concretezza e al futuro di Ischia.