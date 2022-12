Legnini incontra gli sfollati: “E’ un Natale duro e difficile per i cittadini di Casamicciola e per l’isola”

Il Commissario all’emergenza e alla ricostruzione di Ischia, Giovanni Legnini ha incontrato i cittadini di Casamicciola costretti a lasciare le proprie abitazioni dopo il disastro del 26 novembre. “Per poter stare più vicino agli sfollati dell’isola di Ischia – scrive il Commissario – e portare un messaggio di speranza e di conforto, ieri, il Commissario delegato all’emergenza, Giovanni Legnini, si è recato nelle diverse strutture alberghiere che li ospitano per trascorrere una serata insieme a loro. Perché in questi giorni di festività natalizie, durante i quali ci si ritrova nel calore della famiglia e della propria casa, il primo pensiero è rivolto ai parenti e agli amici delle vittime dell’alluvione, così come ai tanti sfollati che hanno dovuto lasciare la propria abitazione.

Si lavora senza sosta per restituire alla comunità di Casamicciola e a tutta l’isola quella normalità che la frana ha portato via con sé, con l’obiettivo di garantire sicurezza ai cittadini, adottando i necessari interventi di prevenzione per evitare che tragedie come quella del 26 novembre scorso possano ripetersi. Ai cittadini, ai volontari che si sono adoperati con grande generosità, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’ordine, alla Protezione civile e a quanti sono impegnati con dedizione in questa sfida gli auguri di una Buona Vigilia e Buone Feste.

Gli auguri del Commissario Legnini: E’ un Natale duro e difficile per i cittadini di Casamicciola e dell’isola di Ischia. In questi giorni di festa, durante i quali ci si ritrova nel calore della famiglia e della propria casa, il mio primo pensiero non può non andare ai parenti e agli amici delle vittime della tragedia, così come ai tanti sfollati che hanno dovuto lasciare la propria abitazione.

Abbiamo lavorato senza sosta, insieme con la Commissaria Prefettizia, i sindaci, la Protezione Civile, le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e i cittadini, per restituire alla città quella normalità che la frana ha portato via con sè. Natale è una festa speciale, nella quale le donne e gli uomini trovano il senso della comunità, la forza e la speranza per ricomiciare e guardare oltre. Il nostro obiettivo è di garantire la sicurezza dei cittadini e un graduale ritorno alla normalità, realizzando le misure più urgenti e i necessari interventi di prevenzione per evitare che tragedie come quella del 26 novembre possano ripetersi. Papa Francesco ha detto che “il Natale ha soprattutto un sapore di speranza perché, nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio risplende”. A tutte e tutti vanno i miei più sentiti e sinceri auguri.