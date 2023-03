Legnini e la messa in sicurezza: «Su 80 progetti 40 sono senza “paternità”. Ce li accolliamo noi»

Messa in sicurezza, ricostruzione, delocalizzazione. Per la rinascita di Casamicciola c’è tanto da fare. E non mancano le criticità. Ma il commissario Giovanni Legnini lavora speditamente e si attende che le altre istituzioni facciano altrettanto, lasciando da parte le polemiche politiche. Abbiamo fatto il punto sulle problematiche più urgenti e sulla strategia per affrontarle.

– Ci si avvia ad una svolta per Piazza Bagni, che è la parte meno colpita dai danni però più commerciale, più sensibile, più vissuta. Una situazione che ci porta alla revisione degli affidamenti e, in quest’ottica, le novità sono tutte in capo al Commissariato: la prima è la segnalazione di inadempienza relativa all’AMCa per non aver ripulito le zone urbanizzate del territorio, che sarà comunicata, e l’altra, invece, vede il commissario diventare “soggetto attuatore” per tanti progetti e interventi che non hanno trovato il “modo” per essere realizzati…

«Siamo a un punto di svolta nella gestione dell’emergenza perché abbiamo da pochi giorni tutti gli strumenti per operare: l’approvazione del piano di interventi, una copertura finanziaria e la definizione puntuale delle opere, degli interventi per la pulitura degli alvei e delle messa in sicurezza della prima fase. Ce ne sarà una seconda ancora più impegnativa, ma ci troviamo di fronte a una realtà dura in un ambito territoriale così ristretto a fronte di un evento catastrofico così impattante, così rilevante, così distruttivo.

I soggetti attuatori, a partire dal Comune Casamicciola Terme, da soli, non ce la fanno e la dimostrazione l’abbiamo avuta, appunto, con incompiutezze da parte di qualche soggetto attuatore (l’AMCa, ndr), che abbiamo contestato e contesteremo anche formalmente. Tuttavia ho dovuto riscontrare e verificare che quel ruolo di coordinamento di ordine di predisposizione degli strumenti di concessione della deroghe di sostegno non è sufficiente se vogliamo realizzare le opere e gli interventi in tempi ragionevoli e in tempi corrispondenti alle aspettative dei cittadini. Alla luce di tutto ciò, ci assumiamo una responsabilità in più e ce la assumiamo non a cuor leggero, perché è una responsabilità. Ieri ho riunito tutti i sindaci, insieme alla Regione e alla Città Metropolitana per formulare un quesito semplice: “diteci con certezza che cosa potete fare ed entro quando potete farlo”, sul presupposto che se potete fare tutto a me commissario delegato va benissimo. Abbiamo rilevato che ad oggi per una quarantina degli 80 circa interventi del primo piano non c’è ancora una paternità attuativa e quindi stiamo predisponendo strumenti, organizzazione, risorse professionali, tecnici per fare in modo che per una parte di questi interventi possiamo procedere direttamente andando a sostegno del soggetti attuatori dei Comuni.

Tutto questo, ovviamente, lo leggerete con precisione domani (oggi, ndr) con l’ordinanza che pubblicheremo insieme a un’altra che mi ero impegnato ad adottare, e siamo perfettamente nei tempi che avevamo indicato. La settimana prossima lavorerò ad un’ordinanza dedicata su Piazza Bagni, Piazzale dell’Ancora e Via Monte della Misericordia per fare in modo che quest’area cruciale, come lei diceva, possa ritornare ad essere fruibile».

LA DELOCALIZZAZIONE

– Non vorrei trascinarla nella polemica politica, però ho letto degli scontri tra l’on. Zinzi e il PD circa la norma sulla delocalizzazione che è stata, mi sembra, approvata in commissione nell’iter di conversione del Decreto ricostruzione. Quale è la norma e questo rumore politico da cosa dipende?

«Ovviamente lei, ma tutti, avete potuto cogliere che qui, come altrove, io ho rigorosamente osservato il dovere di imparzialità. Non entro nelle polemiche politiche, dico le cose come stanno e cerco di fare il mio dovere nel miglior modo possibile e di assolvere al mandato. Dico solo e ribadisco, come ho già detto in altre circostanze, che diversi interventi sono stati normati, legiferati e finanziati; altri interventi, invece, devono ancora essere normati e legiferati, ma questo lo sanno tutti, lo sa il governo, lo sa il Parlamento, lo sanno le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Innanzitutto la norma sulle delocalizzazione, che riguarda sia il sisma sia la frana, se vogliamo mettere in sicurezza il territorio e se vogliamo che un certo numero di cittadini non continuano a vivere in una situazione di insicurezza che ha portato anche morte.

Su quella norma abbiamo lavorato d’accordo con il governo e d’accordo con i gruppi parlamentari, di cui registro un consenso generalizzato di maggioranza e opposizione, del ministero competente e del ministro Musumeci. Ma questa norma deve essere ancora varata e attendiamo fiduciosi che possa esserlo al più presto, perché prima conosciamo questo strumento per i cittadini, prima saremo nelle condizioni di soddisfare i diritti che i cittadini hanno e di mettere ordine nel processo di ricostruzione privata che, al di là della pianificazione del piano di ricostruzione, eccetera, ha bisogno di uno strumento chiaro: chi può ricostruire deve poter fare il progetto e su questo ci siamo. Per una parte del territorio, per chi non può ricostruire, diamogli una chance e una possibilità, riconosciamogli un diritto, perché è giusto. Per tale motivo è necessario che la norma sia disposta al più presto, in quanto ha bisogno di essere coperta finanziariamente e io mi auguro che presto venga approvata».