Legnini: condivisi contenuti delle proposte normative con tutti i sindaci dell’isola

Lunedì 9 gennaio scadono i termini per l’ammissibilità degli emendamenti dal DL Ischia in sede di conversione che arriverà in aula il prossimo 20 gennaio. A tal proposito, il Commissario Giovanni Legnini, ha reso noto di aver condiviso con i sindaci i diversi emendamenti presentati.

“Oggi ho incontrato la Commissaria prefettizia di Casamicciola e tutti i sindaci dei Comuni dell’isola per esaminare insieme i temi che dovranno rafforzare il contenuto del decreto legge Ischia in fase di conversione. Abbiamo condiviso i temi delle istanze da formulare al Governo e al Parlamento, in vista della ripresa dell’iter di conversione del decreto legge, il cui esame in commissione riprenderà il prossimo lunedì.

Le proposte, contenute negli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari, riguardano le norme necessarie e le relative risorse per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio e il contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, le misure riguardanti l’integrazione tra la ricostruzione post sisma con gli interventi post frana, compresi gli indennizzi per le eventuali delocalizzazioni, e quelle di sostegno ai cittadini e al territorio colpito dagli eventi calamitosi.

Il confronto svolto ha consentito di verificare un’unita di intenti sia sugli obiettivi emergenziali che su quelli afferenti alle ricostruzioni post sisma e post frana del patrimonio infrastrutturale ed edilizio pubblico e privato. Una parte importante del futuro di Casamicciola e di tutta l’isola dovrà essere decisa con la conversione del decreto legge per evitare ritardi nella soluzione dei problemi di sicurezza più urgenti e dare certezze ai cittadini ”.