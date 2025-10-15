Legnini: “Con l’Ordinanza 15 e il Piano approvato la ricostruzione entra nella sua fase matura”

Come annunciato nei giorni scorsi, ieri mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Casamicciola Terme, il Commissario Straordinario per la ricostruzione post-sisma dell’isola d’Ischia, Giovanni Legnini, ha incontrato i tecnici e le associazioni del territorio insieme ai sindaci Ferrandino e Pascale, per illustrare i contenuti della nuova Ordinanza Speciale n.15 del 3 ottobre 2025. Si tratta di un tassello cruciale nel percorso di ricostruzione dell’isola, che mette in campo 23 milioni di euro destinati a interventi di edilizia privata e pubblica, sostituendo il Superbonus 110% e introducendo procedure più snelle e responsabilità dirette per i Comuni e i professionisti tecnici.

«È un provvedimento – ha spiegato Legnini – che rafforza il processo di ricostruzione e risponde all’esigenza di semplificare e accelerare i tempi, senza rinunciare alla trasparenza e alla qualità dei controlli». Le risorse, ha precisato il Commissario, serviranno a coprire gli accolli delle prime case e a finanziare gli interventi sostitutivi del contributo commissariale, dando priorità ai residenti. Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2025, utilizzando la modulistica che sarà approvata con determina nei prossimi giorni.

Con il Commissario Legnini per illustrare l’Ordinanza speciale n.15 che destina nuovi fondi alla ricostruzione dell’isola d’Ischia. Un incontro con tecnici e associazioni al Comune di Casamicciola: quali sono le risultanze e, soprattutto, le novità introdotte dall’ordinanza?

“La novità principale è proprio questa: dedichiamo un fondo che sostituisce il Superbonus 110%, sia nella forma semplice che in quella rafforzata. Inoltre, consentiamo alle famiglie che hanno un accollo, dovuto al contributo commissariale incapiente, di coprire quella quota, ma solo per le prime case. Abbiamo dato priorità ai residenti, che potranno così usufruire di una procedura ancora più veloce. Basterà una CILAS o una SCIA presentata dal tecnico, seguita dal controllo urbanistico dei Comuni, entro i limiti di spesa previsti dal vecchio 110”.

Restando in tema di risorse, parliamo dei 60 milioni di euro provenienti dalla CEB, oggetto di un nuovo accordo sottoscritto nei giorni scorsi. A cosa serviranno?

“Quelle risorse si affiancano a quelle già messe a disposizione dalla BEI. Voglio chiarire che si tratta di fondi concessi dalle due banche europee al Governo italiano, che poi li destina alla ricostruzione. Il finanziamento avviene secondo la catena istituzionale classica: istituzione finanziaria europea, Governo, legge di bilancio, destinazione finale. Ora attendiamo di vedere come la prossima legge di bilancio indirizzerà queste somme”.

Sono fondi vincolati a Ischia, non possono essere utilizzati per altri scopi.

“Assolutamente sì. L’accordo tra la CEB e il MEF è stato preceduto da un “accordo di progetto”, come viene definito nella nomenclatura della Commissione europea, stipulato con la Struttura commissariale. Questo significa che hanno una finalizzazione precisa: sono risorse destinate esclusivamente alla ricostruzione dell’isola d’Ischia”.

Il calendario corre veloce. Si avvicina la data del 25 ottobre, da lei indicata come limite per i Comuni. Stiamo vedendo che molti progetti fermi da mesi ora sono arrivati all’aggiudicazione. È servita questa accelerata?

“Penso proprio di sì. Proprio oggi pomeriggio faremo un ulteriore step di monitoraggio. Le anticipazioni che ho ricevuto dai tecnici della struttura indicano che 10 o 12 progetti sono già partiti e altri potrebbero seguire a breve. Voglio essere chiaro: non abbiamo alternative. Dopo tanto tempo, non è più accettabile indugiare nell’affidamento di lavori che riguardano la sicurezza, a meno che non si dimostri che le ragioni di sicurezza siano venute meno”.

In conclusione, il presidente De Luca ha firmato il decreto che approva il Piano della ricostruzione, chiudendo una lunga parentesi. Quali saranno gli effetti concreti?

“Saranno effetti molto importanti. Il Piano è robusto, esteso, e offre ai cittadini certezze sui propri diritti: chi può ricostruire, chi deve delocalizzare, chi ha titolo a interventi specifici. Attendiamo ora la pubblicazione ufficiale sul sito della Regione, la cosiddetta “Casa di vetro”, e poi sul Bollettino Ufficiale. Una volta pubblicato, entrerà in vigore. Lo presenteremo in via definitiva e ci consentirà di aprire una fase nuova, finalmente matura, del processo di ricostruzione dell’isola d’Ischia”.

Con l’Ordinanza n.15 e l’approvazione del Piano di ricostruzione, la governance commissariale entra così nella sua fase più operativa: fondi attivi, procedure semplificate, strumenti concreti e una visione che, nelle parole di Legnini, “unisce sicurezza, legalità e futuro”.