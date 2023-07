Legambiente e la frana di Casamicciola: colpa dei condoni!

Tappeti rossi? Altro che, calci figurativi! Legambiente non dovrebbe essere accolta come salvatrice della patria, bensì come un nemico. Le parole del suo presidente nazionale fanno ancora male. E tuttavia Legnini e sindaci gli hanno lasciato il posto d’onore e, magari, lo sono andati anche a prendere. Secondo Stefano Ciafani, infatti la frana di novembre è colpa dei condoni. E invece di farli chiedere scusa, lo hanno anche accolto. NON NEL MIO NOME!

“Sono passati tre governi, tre ministri dell’Ambiente e siamo ancora senza un Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), che fu approvato in bozza dal governo Gentiloni nel 2018 e da allora giace in un cassetto”, ricorda il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani. Perché la frana che ha colpito Ischia è già il terzo evento estremo che si abbatte sull’isola in appena 15 anni, calamità che la crisi climatica sta intensificando in tutto il Paese. “Ischia dimostra che non abbiamo imparato abbastanza, a partire dalla vulnerabilità di un territorio fragile dal punto di vista naturale e particolarmente colpito dalla cementificazione autorizzata e abusiva”, spiega Ciafani, che ricorda i troppi condoni approvati sul territorio e i tanti ostacoli che ancora si oppongono all’abbattimento di edifici che non andavano costruiti in territori a rischio”.

Di questi finti salvatori della patria non ne abbiamo bisogno. Così come non abbiamo bisogno di tutte le cazzate che quattro personaggi in cerca d’autore, tra Casamicciola e Forio (guarda un po’ dove ci stanno i consiglieri da tozzabancone!) da anni di propongono e che, per fortuna, non vengono ascoltati da nessuno (se non da loro stessi!)