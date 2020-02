Lega, oggi il gazebo per il tesseramento a Casamicciola

In attesa che arrivi Matteo Salvini a Napoli Martedì, oggi si parte con le iscrizioni 2020 al Partito Lega.

E si parte con il gazebo in Piazza Marina a Casamicciola Terme, li dove è nato il fulcro ufficiale e concreto di presenza territoriale del Partito Lega Salvini Premier, radicandosi poi su tutta l’isola d’ischia.

Dichiara Vitale Pitone (Lega Salvini Premier): “Con noi ci saranno anche alcuni rappresentanti della Lega Giovani isola d’ischia, mia soddisfazione, che nasce da un intenso contatto con la Lega giovani Campania con a Capo Nicholas Esposito, attuale coordinatore regionale per la Campania dei giovani e coordinatore provinciale di Salerno della Lega e Michele Diana coordinatore dei Giovani della Lega per la provincia di Napoli. Insieme siamo riusciti a dare possibilità ai Giovani ischitani di costituire il gruppo.”