Lega Araba “Spostare i palestinesi è inaccettabile”

ROMA (ITALPRESS) – Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, respinge qualsiasi spostamento di palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, definendolo “inaccettabile” per la regione. “Oggi l’attenzione è su Gaza e domani si sposterà sulla Cisgiordania con l’obiettivo di svuotare la Palestina dei suoi abitanti storici”, afferma il diplomatico egiziano al World Governments Summit di Dubai. “E’ inaccettabile per il mondo arabo, che ha combattuto questa idea per 100 anni”. Aboul Gheit sta commentando il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di spostare i palestinesi da Gaza, che è stato ampiamente condannato nel mondo arabo. “Dopo aver resistito per 100 anni, noi arabi non siamo intenzionati a capitolare in alcun modo ora perchè non abbiamo subito una sconfitta politica, militare o culturale”, afferma.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).