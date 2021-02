L’Eccellenza «slitta»: monta la protesta

Anche se esiste una profonda spaccatura tra chi gestisce le società e chi non aspetta altro che scendere in campo – per una questione legata ai rimborsi ma anche per semplice divertimento, puro spirito sportivo – i movimenti favorevoli alla ripresa del campionato di Eccellenza spuntano come funghi. La mancata ratificazione da pare del CONI di “elevare” il massimo campionato regionale a torneo di interesse nazionale, perché dal Foro Italico non avevano ricevuto alcuna istanza da parte della FIGC, ha scatenato le ire di centinaia di calciatori, alcuni dall’illustre passato. Particolarmente infuriati quelli che dichiarano di non aver ricevuto alcun ristoro e dunque lamentano una doppia beffa. La percentuale delle società che si batte a spada tratta per una ripresa dei campionati è inferiore al 20%. Nei palazzi romani del calcio ne sono perfettamente a conoscenza e ci vanno coi piedi di piombo, nonostante quanto messo per iscritto dalla LND appena dopo la conclusione dell’ultimo consiglio direttivo (tre settimane fa). Sono tantissimi quelli che vogliono ripartire, questo è un dato di fatto, ma sicuramente in numero maggiore quelli che invocano di pensare già alla prossima stagione. Tra quelli che si battono per ripartire senza dubbio ci sono i presidenti ed i calciatori iscritti al gruppo Facebook “L’ECCELLENZA DEVE RIPARTIRE! – il gruppo di tutti i tesserati d’Italia”. Un luogo dove confrontarsi ed anche organizzarsi. E dopo gli ultimi accadimenti, proprio gli iscritti hanno prodotto un documento comune che è stato inviato a federazione ed addetti ai lavori. Nel documento in otto punti viene spiegato perché c’è l’esigenza di far ripartire i campionati di Eccellenza. L’Eccellenza deve ripartire perché:

1) Migliaia di persone ci lavorano. Calciatori, allenatori, istruttori, tecnici, magazzinieri, addetti alle pulizie, addetti alla comunicazione. Un settore che dà lavoro, in un paese in cui non c’è lavoro per tutti. I ristori, che comunque sono bloccati al mese di dicembre, non sono sufficienti, ma in ogni caso vogliamo ritrovare la nostra dignità lavorando sui campi di calcio, non gli aiuti di stato che comunque vanno riattivati finché non si tornerà a giocare.

2) I campi di calcio non sono luoghi più pericolosi di quanto siano altri che restano sempre affollati come i mezzi pubblici, le piazze frequentate dai giovani, le vie dello shopping, punti di ritrovo dove spesso e paradossalmente si incontrano gli stessi ragazzi che non praticano più gli allenamenti.

3) L’Eccellenza è un campionato di interesse nazionale in quanto è strettamente legato al campionato di Serie D in base alle promozioni ed alle retrocessioni.

4) È sicuramente più sicuro ma anche più utile per tutta la società avere i ragazzi impegnati sui campi e controllati con tamponi ogni settimana, piuttosto che lasciarli in giro per le città.

5) Le società di Eccellenza hanno già sostenuto ingenti investimenti per la stagione 2020/2021, per affittare i campi, per l’abbigliamento tecnico, per l’iscrizione e i tesseramenti, per gli anticipi corrisposti ai fornitori e ai collaboratori. Senza ripresa, sono soldi buttati.

6) Sono quattro mesi che siamo fermi ed in tutto questo tempo nessuno si è preoccupato di noi, i danni economici ma anche mentali di questa situazione sono pesantissimi. Questo modo di fare è irriguardoso nei nostri riguardi e non dimentichiamo che il 26 febbraio si chiudono i trasferimenti. Tutto questo immobilismo è inaccettabile.

7) Nel caso si volesse continuare a erogare i bonus, il costo dei protocolli anti Covid è sicuramente inferiore a quanto lo stato spende per i ristori.

8) Non siamo diversi dalla Serie D, siamo la quinta serie del calcio italiano e meritiamo rispetto. Ancora più rabbia ci fa vedere che le competizioni di calcio degli enti di promozione sportiva stanno ripartendo e questo è un danno anche per la stessa FIGC, sia economico che di immagine. Fateci giocare!

CHI “SGANCIA”? – Gli autori della protesta non hanno messo in conto che, anche se il CONI l’altro ieri avesse dato parere favorevole all’equiparazione dell’Eccellenza alla Serie D, si sarebbe dovuto attendere l’altrettanto importante via libera del consiglio federale per la modifica dei format su base regionale. Senza dimenticare che – ristori a parte – ad oggi non si comprende chi debba “sganciare” almeno quattro milioni di euro per le spese che le società dovrebbero sostenere tra tamponi e sanificazioni.

In ambito campano, intanto continua la mobilitazione di calciatori e allenatori aderenti al movimento “RIDATECI IL CALCIO REGIONALE”, per la ripresa del campionato di Eccellenza. Dopo il sit-in delle scorse settimane sotto la sede del Comitato Regionale Campania al Centro Direzionale di Napoli, è già pronta la prossima protesta. Calciatori ed allenatori di Eccellenza e Promozione hanno a più riprese chiesto il sostegno dei colleghi delle categorie superiori. In particolare, il portavoce Daniele Silvestro, aveva fatto appello ai calciatori di Serie D di sposare la loro causa. Aveva chiesto di appoggiandoli nella protesta di tenere il calcio regionale fermo. Appello, a quanto pare, caduto nel vuoto. Per questo motivo il movimento sembrerebbe intenzionato a far sentire la propria presenza e la propria voce personalmente. Secondo alcune indiscrezioni, i tesserati vorrebbero manifestare all’esterno degli stadi. S.M.