Leandro Conte, il piccolo “genio” dell’informatica

LA STORIA – ORIGINARIO DI ISCHIA, DOPO IL BRONZO ALLE OLIMPIADI INTERNAZIONALI DI INFORMATICA SI È AFFERMATO NEL CONCORSO FEDERALE TEDESCO.



La storia che vi raccontiamo oggi è quella di un giovanissimo “nipote” d’Ischia che, nonostante la giovanissima età, si sta facendo valere, in ambito internazionale, nel campo dell’informatica.

Di padre ischitano e madre tedesca, Leandro Conte è nato a Karlsruhe diciassette anni fa, ma le sue origini ischitane sono “tradite” chiaramente, oltre che dal cognome, dalla passione per…il pane di Boccia, che il giovane Leandro corre a gustare ogni qualvolta fa ritorno sull’isola Verde per salutare nonni, zii e cugini.

Leandro, che vive a Roma, è tra i sei vincitori della quarantesima edizione del Concorso Federale Tedesco di informatica, il quale annualmente premia i giovani più talentuosi nel settore informatico, provenienti sia dalla Germania che, per l’appunto, dall’estero.

Il professor Christoph Weidenbach, componente della Commissione giudicatrice, si è espresso in termini lusinghieri circa il grado di preparazione dei giovani partecipanti: «Ancora una volta – ha dichiarato – il concorso federale di informatica è riuscito a identificare giovani talenti informatici eccezionali. I risultati dei giovani sono stati molto impressionanti».

Al concorso, che dopo due anni si è svolto nuovamente in presenza, hanno preso parte ben 1615 studenti di età compresa tra i 14 ed i 19 anni. La premiazione si è tenuta al Fraunhofer Forum di Berlino e, come detto, ha “incoronato” anche il nostro Leandro Conte.

Lo scorso agosto, peraltro, Leandro ha preso parte pure alle Olimpiadi di Informatica, che si sono svolte in Indonesia, portando a casa un’ottima medaglia di bronzo. «Siamo molto orgogliosi del nostro alunno Leandro Conte – si legge sul sito internet della Scuola Germanica di Roma – che è stato autore di una prestazione eccezionale, con la squadra tedesca, alle IOI 2022 (Olimpiadi Internazionali dell’Informatica) in Indonesia, ottenendo

una medaglia di bronzo! I candidati dell’IOI acquisiscono competenze informatiche a livello universitario. Congratulazioni per questo straordinario risultato!».

Le Olimpiadi Internazionali di Informatica sono competizioni fra studenti delle scuole secondarie che si svolgono annualmente. La prima edizione si è tenuta nel 1989 in Bulgaria ed un’edizione (quella del 2012) si è svolta anche nel nostro Paese, precisamente a Sirmione. Gli studenti competono su base individuale e da ogni nazione partecipante provengono fino a quattro studenti (ad eccezione della nazione ospitante che può far concorrere otto studenti).

Dunque per il giovane Leandro si prospetta un futuro roseo in un campo, quello dell’informatica, che assume un’importanza sempre più pregnante in tutte le dinamiche della vita quotidiana. Non possiamo far altro, pertanto, che complimentarci con lui, augurandogli di raggiungere traguardi sempre più alti!