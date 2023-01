Le “vere” delizie di Antonio Montagna

Sandra Malatesta | Io sono rimasta strabiliata quando il mio amico Tonino Montagna mi ha mandato le sue opere che crea da anni. Affascinato fin da piccolo dall’arte di Gennaro Basile, fratello di Nino e Gisa e che lui chiamava zio. Un uomo semplice Tonino, crescuito a Via Francesco Buonocore e che con tanta umiltà mi ha scritto “Sandra scegli tu,. io le faccio tutte con lo stesso amore. Il mio tempo libero è creare, è trovare nuove tecniche e nuovi materiali da usare”.

Che sia legno o polietilene espanso è venuta fuori una collezione che ci lascia per lo meno stupiti. Lui le tiene tutte ai Pilastri dove gestisce con la famiglia il girarrosto “Le Delizie” e le considera il suo tesoro.

La semplicità di Tonino, quel suo entusiasmo, quella voglia di raccontarmi tutto con l’entusiasmo di un bambino sotto gli occhi lucidi e orgogliosi dei suoi figli, miei alunni, Maria Luisa e Alessandro e di quella sua bella moglie Monica, mi hanno come messa su una trottola che girava e mi spingeva a sognare.

Potevate immaginare che lì, in quel forno, c’era tutto questo? E io che sento ancora la voce di Sofia, sua sorella maggiore, chiamarlo sulla spiaggia sentendosi responsabile.

Guardo a uno a uno quelle opere d’arte e ci vedo i colori che ci hanno segnati quelli del cielo e del mare che sono predominanti in ogni lavoro. Tutte opere diverse dove in alcune la casa, il portone, la finestra, il vaso con i fiori, ci riportano lì dove siamo cresciuti e altre opere con particolari in evidenza, con palazzi colorati e tanti balconi.

Tonino è il piccolo di casa coccolato di più anche perché Giannino si trasferì in Germania e Sofia a Napoli. Tonino cresceva con noi sulla nostra spiaggia (di San Pietro) ma era un artista creativo e originale.

Ci sono dipinti colorati di palazzi, barche, motoscafi, il famoso Riva, dipinti vari con colori tenue mai forti. Lavori fatti di polietilene espanso che prende la forma delle sue creazioni.

Una famosa bottega d’arte la chiamerebbero i fiorentini. Vorrei tanto che questi lavori vedessero visti da tanti perché Tonino deve essere conosciuto sempre di più.

Tonino Montagna biondino, bello e dolce, lui è il papà del mio “Ale” e della mia “Mari Luisa” e il marito di Monica. Lui è Tonino Montagna che per hobby vende polli ma che per passione crea opere d’arte originali. E si sa che quando la passione ci prende mano e cuore, allora quello che viene fuori è unico e originale.

Per te Tonino, per te mio amato e bellissimo Ale, per te bella e dai colori del sole, mia dolcissima alunna Maria Luisa anche tu artista nel tuo lavoro di estetista e infine per te Monica guida e faro di ami che oltre a lavorare non hai mai smesso di seguire la tua bella famiglia.

Con tutto il mio cuore ho scritto per voi…

Piccoli spaccati di bellezza d’Ischia. Angoli rubati al frastuono

Gaetano Di Meglio | Più piccole sono, più belle sono. Le creazioni di Tonino Montagna sono piccoli mondi che rivivono nella semplicità della loro essenza. Non serve un occhio tecnico per apprezzarle, basta il profano. E sono piccoli mondi d’Ischia. Piccole parti che raccontano della nostra identità e del nostro territorio. Una eredità di valori che non abbiamo apprezzato e che, in realtà, abbiamo rinunciato. Certe volte, prendere il pollo da “Le Delizie” è solo la scusa per entrare nella piccola bottega di Tonino, sperare che non ci sia caos e, magari, chiedergli di farti vedere l’ultimo lavoro.

Sulla cassa, ci sono piccoli bonsai. Deliziosi, minuziosi, precisi.

Poco più in là, le ultime creazioni: piccoli spaccati di bellezza d’Ischia. Angoli rubati al frastuono, alle insegne luminose, al minimal. Angoli d’antica bellezza che rivivono in piccoli spazi.

Tra il frigorifero e il forno, con estrema umiltà, immagine perfetta dei Antonio, un micromondo a sei piani. La scenografia di una serie tv. In miniatura c’è il posto dove poter far vivere tutte le storie.

Le opere grandi, quelle che attraggono l’occhio, sono i carrettini della pesca.